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緬因州槍擊案18死！男回頭發現槍手就在身後　爬進保齡球機逃命

▲▼緬因州警方確認嫌犯為卡德 (Robert Card) 。（圖／路透）

▲緬因州發生重大槍擊案。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

美國緬因州25日晚間發生槍擊案，造成18人死亡、13人受傷，一名男子回憶槍擊案在保齡球館發生時，他立即衝進球道，爬到保齡球瓶回收機中躲藏，才幸運逃過一劫。還有一名倖存者是10歲女童，她在逃跑時腿部中彈，講述驚險過程。

緬因州當地保齡球館與酒吧，25日晚間7時左右遭一名手持步槍男子開槍攻擊，警方後來公布凶嫌是疑似受過專業槍擊訓練的40歲槍擊教練卡德(Robert Card)，目前仍在追捕他的下落。

當時人在保齡球館的男子布蘭登(Brandon)表示，他當時一連聽到十幾聲槍響，當聽到第一聲槍響時，還以為是氣球爆破的聲音，「我當時背對著門，轉身沒有看到氣球，而是看到槍手，他手上拿著武器，離我非常近，我就趕緊逃了」。

布蘭登偷偷沿著保齡球道，爬進保齡球換瓶機中，後來便一直躲藏在機器中，直到警察前來現場將他救出。另一名倖存者是10歲女童柔伊(Zoey Levesque)，當槍手衝進保齡球館時，她的腿被子彈射中，幸好後來發現只造成擦傷。

柔伊受訪時表示，「我這輩子從來沒想過，自己有一天腿部會中彈，不明白為什麼有人會做出這種事？當時更擔心自己是否能活下來，是否有機會離開這裡」。柔伊的母親梅根(Meghan Hutchinson)則表示，女兒是在逃跑途中中彈，他們躲進小房間後，有其他家長帶著受傷孩子躲進來，他們擋住門口後，趕緊打電話報案。

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