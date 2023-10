緬因州槍擊案18死！男回頭發現槍手就在身後　爬進保齡球機逃命

▲緬因州發生重大槍擊案。(圖/路透社)

美國緬因州25日晚間發生槍擊案,造成18人死亡、13人受傷,一名男子回憶槍擊案在保齡球館發生時,他立即衝進球道,爬到保齡球瓶回收機中躲藏,才幸運逃過一劫。還有一名倖存者是10歲女童,她在逃跑時腿部中彈,講述驚險過程。

緬因州當地保齡球館與酒吧,25日晚間7時左右遭一名手持步槍男子開槍攻擊,警方後來公布凶嫌是疑似受過專業槍擊訓練的40歲槍擊教練卡德(Robert Card),目前仍在追捕他的下落。

當時人在保齡球館的男子布蘭登(Brandon)表示,他當時一連聽到十幾聲槍響,當聽到第一聲槍響時,還以為是氣球爆破的聲音,「我當時背對著門,轉身沒有看到氣球,而是看到槍手,他手上拿著武器,離我非常近,我就趕緊逃了」。

布蘭登偷偷沿著保齡球道,爬進保齡球換瓶機中,後來便一直躲藏在機器中,直到警察前來現場將他救出。另一名倖存者是10歲女童柔伊(Zoey Levesque),當槍手衝進保齡球館時,她的腿被子彈射中,幸好後來發現只造成擦傷。

柔伊受訪時表示,「我這輩子從來沒想過,自己有一天腿部會中彈,不明白為什麼有人會做出這種事?當時更擔心自己是否能活下來,是否有機會離開這裡」。柔伊的母親梅根(Meghan Hutchinson)則表示,女兒是在逃跑途中中彈,他們躲進小房間後,有其他家長帶著受傷孩子躲進來,他們擋住門口後,趕緊打電話報案。

