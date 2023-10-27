哈瑪斯代表團訪問俄羅斯！　會見外交部官員「討論釋放人質」

▲哈瑪斯代表團成員納伊姆（左）、馬爾祖克（右）與俄羅斯外交部副部長鮑格達諾夫（中）會晤。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯官媒證實，哈瑪斯代表團26日抵達莫斯科與俄國外交部官員進行會談，雙方討論的重點是釋放被哈瑪斯扣押的人質，以及從加薩撤離俄羅斯公民。

根據CNN、BBC報導，與其他西方國家不同，哈瑪斯（Hamas）並未被俄羅斯視為恐怖組織，部分成員本就會定期訪問莫斯科，而這次是10月7日衝突後的首次訪問。

哈瑪斯代表團成員包含政治局首席副主席馬爾祖克（Mousa Abu Marzouk）、政治與國際關係負責人納伊姆（Basem Naim），他們會見了俄羅斯外交部副部長鮑格達諾夫（Mikhail Bogdanov）。

俄羅斯官媒《塔斯社》引述俄外交部聲明指出，舉行會談是俄羅斯「要求立即釋放在加薩外國人質」行動的一部分，「雙方還討論了確保俄羅斯和其他外國公民從巴勒斯坦飛地離開的相關問題。」

哈瑪斯則指出，代表團讚揚了俄羅斯總統普丁的立場，並強調國際社會有必要「對猶太復國主義政府犯下的種族滅絕罪刑承擔責任」。

以色列外交部則在聲明中譴責，莫斯科邀請哈瑪斯訪問形同支持恐怖主義，「這使得哈瑪斯恐怖份子的暴行合法化，我們呼籲俄羅斯政府應立刻驅逐哈瑪斯恐怖份子。」

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