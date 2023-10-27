29歲女發現耳內有異物竄動　夾出「活跳跳蜘蛛」爆哭：還在地上爬

▲女發現耳內有蜘蛛，崩潰大哭。（圖／翻攝自TikTok／desiraekelly）

記者李振慧／綜合報導

美國密蘇里州29歲女子凱利(Desirae Kelly)近來感覺耳朵不適，沒想到醫生從她耳朵中夾出一隻活蜘蛛，嚇得她崩潰在鏡頭前大哭，影片分享到TikTok後爆紅，獲得2千9百多萬人次點閱。

居住在密蘇里州法明頓(Farmington)的女子凱利，近來在網路上發布一支自己就醫的影片，影片中可看到，凱利到醫院就診時，醫生檢查後發現她耳中的確有異物，結果竟然夾出一隻活的蜘蛛。

凱利崩潰哭泣表示，「首先，我覺得很丟臉，因為這太噁心了，我是一個很愛乾淨的人，也覺得很不安，我的耳朵裡面竟然有蟲子，那隻蜘蛛還活著，我快吐了，我再也不敢睡覺了」。

凱利表示，她在就醫前，凌晨5時突然從睡夢中驚醒，耳朵裡有奇怪的感覺，還以為是被子的流蘇搔癢，然而15分鐘後她又醒來，明確感覺到有東西在耳朵裡面竄動，嚇得她天亮後趕緊去醫院檢查。

凱利坦承，當護理師幫她清除耳道時，她立刻就哭了出來，且根據護理師的反應，感覺到耳內生物不尋常，護理師鎮定下來後，好不容易才從她耳中夾出蜘蛛。

凱利表示，「蜘蛛從我的肩膀掉到地面時，我看著牠爬行」，嚇得她立即跳了起來，在診所內崩潰慘叫，事後也對自己的反應感到尷尬。網友則留言安慰她，「要我碰到也會嚇死」、「你經歷的事有夠可怕，我很高興你最後沒事」。

