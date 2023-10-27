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美20歲女大生「罹癌影片」全是假　開心拿鼻胃管擺拍！騙120萬善款

▲▼美國愛荷華州的女大生盧索在TikTok上謊稱罹癌，詐取約新台幣120萬元。（圖／翻攝自TikTok、GoFundMe）

▲美國女大生盧索在TikTok上謊稱罹癌，並拿鼻胃管擺拍。（圖／翻攝自TikTok、GoFundMe）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國20歲的TikTok用戶盧索（Madison Russo）謊稱自己罹癌，脊椎附近有一個足球大小的腫瘤，從善心的粉絲身上騙取錢財，光是網路捐款頁面就詐騙3.7萬美元（約新台幣120萬元）。當被發現一切都是騙局之後，她過去上傳自己使用鼻胃管的擺拍照片，以及拍影片說自己非常虛弱等說謊證據都被網友翻了出來。

根據太陽報報導，美國愛荷華州的女大生盧索在TikTok上以@bobbysmurdyyy的帳號分享自己「對抗癌症的生命旅程」，沒想到一切竟然都是捏造的。盧索宣稱，2022年2月她被診斷出患有胰腺癌二期，同年10月還接受The North Scott Press媒體訪問，講述自己是在大學課堂上得知診斷結果，掛掉電話後開始大哭，但最終仍擦乾眼淚回到教室裡。

▲▼美國愛荷華州的女大生盧索在TikTok上謊稱罹癌，詐取約新台幣120萬元。（圖／翻攝自TikTok、GoFundMe）

▲盧索在現已關閉的捐款頁面上，詐取約新台幣120萬元。（圖／翻攝自GoFundMe）

在盧索精心編造的謊言中，醫生堅稱切除她脊椎上「足球大小」（football-sized）的腫瘤風險太大，她經常在TikTok上傳抗癌日常影片，分享症狀、化療的過程，還登上報紙、podcasts節目訪談，甚至前往聖安布羅斯大學（St. Ambrose University）進行演講，塑造出她如何在這種5年內存活率僅11%的疾病中，幸運地存活下來。

盧索在GoFundMe募款網站上創立頁面，騙取超過439名捐贈者的善心，其中還包含來自癌症基金會與學區的捐款。然而，偌大的謊言終究被揭穿。有網友與醫療從業人士指出，盧索胸口的化療人工血管（chemo port）很不真實，而且她的大學平均成績仍然保持在4.0，還可以去打工，繼續打高爾夫球。

▲▼美國愛荷華州的女大生盧索在TikTok上謊稱罹癌，詐取約新台幣120萬元。（圖／翻攝自TikTok、GoFundMe）

▲盧索宣稱自己罹癌化療，但被發現介紹髮品。（圖／翻攝自TikTok）

警方2023年1月23日公布了盧索的醫療紀錄，上面顯示她沒有接受過癌症治療，於是將她逮捕。警方還發現她竊取真正的癌症患者照片，公寓裡搜出假髮、一根點滴吊桿和幾盒透明敷料等物品。募款頁面被關閉，捐款必須全數退回，但許多人得知真相後都很震驚，有人收到錢還以為是她去世了，也有人大罵只有退錢遠遠不夠。

根據美聯社報導，盧索20日正式被法院宣判10年緩刑，必須向受害者支付3.9萬美元（約新台幣126萬元）賠償，以及1370美元罰款（約新台幣4.4萬元），不過，她只要無事度過3年緩刑期間，就可以逃過牢獄。法官表示，盧索做的一切都是人為的，她本可以選擇停止，但直到事情被發現之前，情況持續了一年。

▲▼美國愛荷華州的女大生盧索在TikTok上謊稱罹癌，詐取約新台幣120萬元。（圖／翻攝自TikTok、GoFundMe）

▲盧索的詐騙故事在TikTok上被許多人談論與分享。（圖／翻攝自TikTok）

盧索在法庭上表示，她捏造了故事，是因為她希望癌症鬥爭會讓家人把注意力集中在她身上，「我這樣做並不是因為金錢或貪婪，我做這些並不是想引起注意。我這樣做是為了讓我的家人重新團聚。」她宣稱，自2歲起，她的家庭極度破碎和離散，且多年來情況變得越來越糟。

@truecrimecam Madison Russo apparently faked a cancer diagnosis to scam thousands of dollars from donors. #scammer #truecrime #cancersucks #teammaddie #maddierusso #greenscreen ♬ Suspense, horror, piano and music box - takaya
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