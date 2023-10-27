有冰雪奇緣！東京迪士尼海洋新園區「夢幻泉鄉」2024年6月開幕

文／中央社

東京迪士尼海洋的第8個主題園區「夢幻泉鄉」（Fantasy Springs）將於明年6月6日正式開幕，以迪士尼動畫「冰雪奇緣」、「小飛俠彼得潘」、「魔髮奇緣」為主題，新增4種遊樂設施、3間餐廳與1間商店。

東京迪士尼官方YouTube頻道26日公布園區建設縮時影像，從手繪的彩色模擬圖開始，紀錄自2019年6月11日以來，從整地、打地基、逐漸出現雛形，一點一滴從無到有的建造過程，耗資約3200億日圓（約新台幣690億元）。

在最新的9月10日影像中，可以看到粉紅色的飯店建築趨近完工，「魔髮奇緣」中樂佩公主被困的高塔已經還原，「冰雪奇緣」與「小飛俠彼得潘」的故事舞台在搭建中。

根據東京迪士尼官網介紹，「夢幻泉鄉」將分為「冰雪王國」、「小飛俠夢幻島」及「樂佩公主森林」共3個區域，新飯店命名為「東京迪士尼海洋夢幻泉鄉大飯店」。4項新遊樂設施是「小飛俠夢幻島歷險記」、「樂佩公主天燈盛會」、「安娜與艾莎的冰雪之旅」及「奇妙仙子妙妙小車」。

其中，「安娜與艾莎的冰雪之旅」是水上遊樂設施，遊客將搭乘小船體驗「冰雪王國」世界，感受安娜姐妹以「真實的愛」融化凍結之心的故事，過程中可以聽到電影的著名主題曲，時長約6分30秒。

▲▼「夢幻泉鄉」視覺圖搶先看。（圖／東京迪士尼官網）

「小飛俠夢幻島」是乘坐型遊樂設施，遊客將和孩子們一起，跟著彼得潘和叮叮一起踏上夢幻島，從虎克船長和他的海盜手下手中救出溫蒂的弟弟約翰，這個設施需要戴上3D眼鏡體驗，有102公分的身高限制，時長約6分鐘。

另一項遊樂設施「奇妙仙子妙妙小車」則是以叮叮的「仙女谷」為主題，分為春夏秋冬四個季節場景，乘坐越野車幫忙叮叮派送包裹給各個仙女，時長比較短，僅約2分鐘。

「樂佩公主天燈盛會」則是水上遊樂設施，描繪樂佩公主和費林一起過元宵節，在遊覽電影出現過的各個場景當中，度過美好浪漫的一天，時長約5分鐘。

要進入最新主題園區，遊客除了購買迪士尼海洋的門票之外，還需要拿到「預約等候卡」（Standby Pass）或是付費購買「迪士尼尊享卡」（Disney Premier Access）來快速通關。