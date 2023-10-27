伊朗警告「以色列不停手」美國也無法倖免！　拜登怒了：勿動美軍

▲伊朗外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）警告美國不要再介入以巴衝突。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

伊朗外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）26日在聯合國揚言，如果以色列繼續對哈瑪斯「施以報復」，那麼美國也將難以倖免。對此，美國總統拜登則是罕見地警告伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），不要再把駐中東美軍當作襲擊目標，否則美國將對此作出回應。

根據《路透社》報導，阿布杜拉希安26日在聯合國大會一場有關於中東問題的會議上警告，「我要坦率地對正在巴勒斯坦進行種族滅絕的美國政治家說，我們不歡迎讓該地區的戰爭擴大。如果對加薩的種族滅絕仍持續下去，他們（美國）也無法倖免。」

哈瑪斯從加薩穿越邊境突襲以色列南部，造成1400多人死亡、數百人被脅持為人質。以色列當局隨即在隔日宣布開戰，並對加薩地區發動多波空襲作為反攻，如今大量部隊也部署在邊境，隨時準備展開地面進攻。巴勒斯坦當局則聲稱，有7000多人被以軍打死。

阿布杜拉希安同時也在會中強調，哈瑪斯已經告訴伊朗，準備釋放平民人質，並反過來要求，其他國家應該也要推動釋放被關押在以色列監獄的6000名巴勒斯坦囚犯。他說，「伊朗伊斯蘭共和國隨時準備與卡達、土耳其一起，在這個非常重要的人道主義議題上努力，並且發揮作用。當然，釋放6000名巴勒斯坦囚犯也應該是國際社會的另一項必要責任。」

▲美國總統拜登警告伊朗不要將駐中東美軍當作襲擊目標。（圖／路透）



與此同時，美國總統拜登也警告伊朗，不要把美國派駐在中東的軍隊當作襲擊目標。白宮發言人柯比（John Kirby）表示，「這是直接傳遞的訊息。」並拒絕為此詳細說明。

五角大廈稱，自10月17日以來，美軍在伊拉克的基地和人員至少遭受12次襲擊、在敘利亞發生了4次。美國空軍准將萊德（Pat Ryder）指出，無人機攻擊了美軍駐伊拉克阿薩德空軍基地（al-Asad Airbase）和敘利亞阿爾坦夫基地（al-Tanf Garrison），造成21名美軍受傷。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）指責了伊朗參與了對美軍的襲擊，「伊朗想隱藏自己的雙手，否認自己參與了對我們軍隊的襲擊，我們不會讓他們得逞，如果伊朗的代理人繼續發動襲擊，美方也將採取進一步打擊。」

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