以色列「數天內」就會發動地面進攻！　為下一階段戰爭做準備

▲以色列國防軍士兵，來到邊境城鎮貝里（Be`eri）。（圖／達志影像／美聯社）。



記者王佩翊／編譯

以色列國防軍（IDF）表示，將會在未來幾天對加薩地區展開地面進攻，同時為打擊哈瑪斯的「下一個階段」戰爭做準備。以色列也強調，之後將持續對加薩發動空中與海上的攻擊，旨在殺害哈瑪斯高級指揮官，並摧毀哈瑪斯的基礎設施。

根據CNN報導，以色列國防軍發言人哈加里26日在電視新聞發布會上指出，國防軍將會在未來數日內對加薩地區發動地面進攻。他強調，以色列地面進攻的目的是為了殺死哈瑪斯武裝分子，為全面入侵奠定基礎，同時也將摧毀哈瑪斯的爆炸裝置與偵查哨站。

▲以色列在遭受突襲的24小時內隨即發動空襲，反攻加薩。（圖／路透）

事實上，在哈加里公開表態就快要發動地面進攻以前，以色列國防軍已在夜間使用坦克對加薩北部實施「針對性的襲擊」。哈加里表示，除了地面進攻外，以色列國防軍仍會持續對加薩發動海空襲擊，以確保能夠剷除哈瑪斯高級指揮官，並且摧毀哈瑪斯的基礎設施。

當被問及美國是否參與以色列當局的地面進攻決策時，哈加里只說，「我們一直與美國保持聯繫。以色列國防軍參謀總長幾乎每天都會和美國中央司令部司令通話。」

他強調，美國的確派了顧問到以色列，他們擁有豐富的經驗，以方也持續傾聽與學習，不過戰爭是發生在以色列邊境，比起美國，以色列更了解加薩，因此最終決定權還是在以色列手上。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）則表示，正在為打擊哈瑪斯的「下一階段」戰爭做準備，同時補充道，以軍將會有更多的行動。他說，「只要達到一定條件，我們就會展開行動，軍隊已經準備好了。」

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）



不僅如此，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）25日也公開表示，「以色列正在向哈瑪斯傾瀉地獄之火，並準備展開地面進攻。」

葛朗特重申了以色列對加薩做出致命打擊的有效性。他說，在哈瑪斯對以色列南部邊境發動突襲的24小時內，以軍就成功通過空襲扭轉了局勢。他也強調，以色列軍隊與安全當局將會盡一切努力營救所有被哈瑪斯綁架的人質。