櫃台前「當眾試用按摩棒」！俄女撩裙下探　客人反應全都錄

▲女子當眾試用按摩棒，讓其他客人看傻眼。（圖／翻攝vk.com）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯發生離譜事件，一名女子購買情趣用品後，竟在商店櫃台前當場「試用」按摩棒，只見她微微蹲低身體、撩起裙子，並把產品置於下體，旁邊的陌生顧客則露出疑惑又詫異的複雜表情，上述過程都被店內監視器拍下。

根據監視器畫面，女子似乎剛剛取貨完畢，在男伴陪同下，於櫃台前試用按摩棒，只見她把包裝拆開並塞入電池，啟動後拿到耳邊聆聽震動聲，接著舉在嘴邊疑似沾了點口水，放置下體數秒鐘後，又拿到眼前仔細端詳。

女子檢查按摩棒時，一名金髮女性隨後來到櫃檯，但她很快注意到旁邊正上演奇怪景象，無法克制地露出不解神情。據悉，那名女子稍後才被制止。

影片在俄羅斯社交媒體VKontakte及Telegram迅速瘋傳，網友們紛紛留言，「10億分的尷尬程度」、「下次會有人試用情趣娃娃嗎」、「一定很飢渴吧」、「來取貨的女孩看著他們，還以為在做夢」、「如果附近有小孩怎麼辦」。

此外，還有眼尖網友認出，事發地點可能是俄國最大零售商「野莓」（Wildberries），這家零售商場在全俄各地都有分店，擁有超過4.8萬名員工，銷售品牌多達3.7萬，從家居用品、服飾到化妝品都能買到。