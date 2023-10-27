王毅訪美與布林肯會談　白宮盼重啟軍事溝通

▲美國國務卿布林肯（右）與中共中央政治局委員兼外交部長王毅（左）26日會談。（圖／路透）

文／中央社

美國國務卿布林肯與中共中央政治局委員兼外交部長王毅26日展開會談。王毅表示，美中須恢復對話，盡快回到健康、穩定、可持續性的發展。白宮方面則期盼能重啟軍事溝通管道。

王毅今天展開為期3天的華府訪問行程，除了今晚與布林肯（Antony Blinken）會晤外，他明天還將與白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）會談。外媒報導，美國總統拜登（Joe Biden）也可能接見王毅。王毅此行除了被視為美中關係破冰外，也被認為是為中國國家主席習近平出席11月舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會鋪路。

布林肯今天傍晚與王毅在國務院展開會談，兩人還將進行工作晚餐。布林肯與王毅都期待這次的會談具有建設性。

王毅表示，中美兩大國有分歧、有矛盾，同時也有重要的共同利益，以及需要共同應對的挑戰。中美雙方需要恢復對話，要更深入、全面對話，通過對話增進相互了解、消除誤解與誤判，不斷尋求擴大共識、開展互利合作、推動雙邊關係止跌企穩，盡快回到健康、穩定、可持續性的發展軌跡。

王毅並意有所指地指出，判斷是非的標準「不是誰胳膊粗，也不是誰嗓門大」，而是要看是否遵循美中三公報規定，是否符合國際法和國際關係基本準則，是否適應時代發展與進步的潮流。最終時間與事實會證明一切，歷史會作出公正評價。

在布林肯與王毅會談前，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，這是保持與中國溝通管道暢通努力的另一個里程碑。這是對中國行為表達關切的機會，特別是中國在南海的行為，也是探索維持管道開放，並嘗試重啟軍事管道溝通的機會。

去年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國宣布關閉美中軍事溝通管道。

在王毅到訪前夕，美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）與外委會印太小組主席金映玉（Young Kim）發出聯合聲明，呼籲拜登政府在與中國官員會談時應提出具體要求，不能輕易相信中共的虛假承諾。

聲明指出，中共變得越來越愈咄咄逼人，從對台灣與菲律賓的挑釁性軍事行為，到任意拘留美國公民並關押政治犯，再到強迫各國進行債務陷阱式的基礎建設，中共已明確表明是一個不可靠的合作夥伴。