基地頻受攻擊　五角大廈：派900名美軍部署中東

▲美國國防部表示，大約900名美軍被部署到中東。（示意圖，與本文無關／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）表示，大約900名美軍已經或正在部署到中東地區。此前，美國與國際聯軍的基地遭到伊朗支持的民兵組織一系列襲擊，導致近24名美軍受輕傷，中東地區局勢緊張。

根據CNN報導，部署人員除了一直在準備接受部署命令的部隊外，還有從美國大陸本土部署的部隊，包含德州布利斯堡（Fort Bliss）的「薩德」（THAAD，終端高空防禦飛彈）系統，奧克拉荷馬州錫爾堡（Fort Sill）的愛國者飛彈（Patriot）系統，北卡州布拉格堡（Fort Liberty）的愛國者與復仇者飛彈（Avenger）系統，以及來自布利斯堡與卡瓦佐斯堡（Fort Cavazos）防空總部等相關連隊。

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賴德表示，部署部隊不會去到以色列，目的僅在於「支持區域威懾的努力，並進一步加強美軍的保衛能力」。報導指出，隨著以色列與哈瑪斯的戰爭延續，美國正在試圖向對手發出強烈訊息，以防止衝突在該區域擴大。五角大廈此前曾宣布部署「薩德」與「愛國者」系統。

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賴德宣稱，在10月17日至26日期間，美國與國際聯軍部隊頻頻遇襲，包含「在伊拉克至少12次，在敘利亞至少4次，受到單向攻擊無人機與火箭彈的混合攻擊」。

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在26日正式宣布部署前，五角大廈上周安排約2000名美軍準備待命接受部署命令，當時副發言人曾表示，部署命令的重點在於提供防空、安全、後勤、醫療、情報、監視偵查以及運輸的支援。報導稱，美軍在伊拉克與敘利亞基地分別約有2500人與900人，另外，艾森豪號與福特號兩艘航母戰鬥群近期都派往中東。