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日人妻驚見老公相機存「女兒裸照」崩潰　孩子吐實：爸爸有香腸

▲▼小學生,女童,女學生,幼稚園,女孩。（示意圖／CFP）

▲日本人妻發現丈夫拍攝讀小學的女兒的裸照。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

日本一名40歲人妻與丈夫育有一子一女，較年幼的女兒就讀小學三年級，某次她借用丈夫的單眼相機時，意外揭穿裡頭存有女兒裸照、泳裝照，讓她瞬間背脊發涼。然而，讓她確信必須離婚的是女兒無意間吐出的一句話，「爸爸也說過『我有香腸喔』。」

據日媒All About報導，化名晴香（はるか）的日本40歲女子最近離婚後面臨經濟困難，為了處理孩子教養費的問題前往諮詢單位時，分享了她的人生故事。晴香曾經和一名會計師丈夫有過婚姻關係，平時在丈夫個人經營的會計事務所幫忙，同時負責家務與育兒。丈夫不喝酒、賭博、欠債、外遇，也不曾有過暴力傾向，甚至從未對家人大聲說話，幾乎是零缺點的好老公。

▲▼小孩拍照、兒童、相機。（示意圖／CFP）

▲相機裡有女兒從小到大的照片。（示意圖／CFP）

然而有一次，晴香為了拍攝大兒子的比賽借用丈夫的單眼相機，確認記憶體容量時，意外發現相機裡存著小學三年級的女兒「從小到大」的裸照，從嬰兒時期換尿布的樣子到2、3歲時洗澡的照片，幼稚園時期洗完澡在家裡亂跑的照片，小學時期的泳裝照，芭蕾舞教室裡穿著緊身褲，甚至還有露出裙底的照片，很難說是單純的成長紀錄，不得不認為丈夫拍攝時「有特殊意圖」。

晴香說，「一想到丈夫用那樣的眼神看著女兒，我就受到了很大的打擊，但我猜也可能是我想太多了，所以有一段時間我一直注意著丈夫和女兒的樣子。」結果有一次女兒芭蕾舞教室的同學說，她爸爸總是說「要幫我拍張照片」，這讓晴香更加懷疑，丈夫是否將性癖轉移到其他小女孩身上。

然而，最關鍵的一起事件，讓晴香最終決定離婚。當時電視上正在播送著有關性犯罪的新聞報導，女兒卻小聲地說出一句「爸爸也說過『我有香腸喔』。」晴香對丈夫的信任瞬間崩潰，目前已經帶著兩個孩子回娘家。

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