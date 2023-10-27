更勝死神椒！吃完倒地呻吟3小時　新品種「X辣椒」獲世界最辣紀錄

圖文／CTWANT

美國南卡羅萊納州一名男子柯里（Ed Currie）在日常生活中都與辣椒為伍。他表示，「我每天都吃辣椒。」即使身為一位辣椒專家，在品嚐自己培育出的新品種「X辣椒」（Pepper X）時，還是會彎腰痛苦呻吟三四個小時，而日前這款辣椒已打破金氏世界紀錄認證，成為世上最辣的辣椒。

▲柯里所培育的Pepper X。（圖／翻攝自金氏世界紀錄官網）



根據外媒報導，辣椒辣度以「史高維爾單位」來測量辣椒素（Capsaicin）含量，柯里在多年以前曾培育「卡羅萊納死神辣椒」，在2013年被金氏世界紀錄認證為世界上最辣的辣椒，辣度有164萬單位，而本次所培育出的X辣椒（Pepper X）平均辣度更來到達269萬單位，可見柯里愛辣椒成痴，他表示，「這不是一種愛好，而是一種痴迷。」

▲科里愛辣椒成痴，新培育的Pepper X再度打破金氏世界紀錄。（圖／翻攝自BBC）



目前包含柯里在內，一共有5人品嘗過「Pepper X」，他分享自身經歷，吃完嘴巴整整辣了3個半小時，後來有人給他一杯奶昔止辣並緩解疼痛，但根本沒用反而讓熱度持續上升，其症狀還會發生腹部痙攣，在雨中平躺大理石牆上大約1個小時，想緩解但還是痛苦呻吟著。

對於愛辣椒成痴的柯里來說，成立辣椒公司這20年來因為妻子發現其商業可行性，從第一次雜交實驗到真正成功種出「Pepper X」一共花了10 年時間，培育出世界上最辣的辣椒也是柯里長年以來的夢想。但他警告，大多數吃辣挑戰都是愚蠢的行為，並警告辣椒愛好者不要太過驕傲並且自信，切勿輕易挑戰卡羅萊納死神椒或Pepper X。

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