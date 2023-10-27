泰男吸毒發瘋竟「咬斷護士手指」　他心寒問：難道要帶武器上班？

▲男吸毒後發瘋竟「咬斷護士手指」。（圖／หมอแล็บแพนด้า 臉書）



圖文／CTWANT

泰國有名男子在酗酒後，吸食安非他命和大麻，導致情緒不穩，警方獲報後，先將男子送至醫院，護士則將他束縛在病床，豈料，在男子不斷大鬧後，家屬竟趁醫療人員不在時，偷偷替他鬆綁，男子瞬間發了瘋，還到處破壞東西，而後他竟咬斷護士的手指，令護士也不禁心寒的問「難道我們必須帶武器上班嗎？」

據泰媒《Sanook》報導，有位護士於日前在臉書分享，1名男子在酗酒後，吸食安非他命和大麻，導致情緒不穩，被送醫後，護士將他束縛在病床，以避免對醫護人員和其他病人造成傷害。

豈料，期間男子的情緒依舊非常不穩定，還不斷大鬧，而家屬竟在情況失控時，偷偷替他鬆綁，男子在解脫後，瞬間發了瘋，還到處破壞東西，當時有人員試圖逮捕他，未料，男子竟咬斷護士的手指。

對此，原PO也不禁心寒的問「工作11年以來，最令人心碎的問題是，難道我們必須攜帶武器上班嗎？」除此之外，他更問「工作中的安全在哪裡？這樣的病人你能拒絕救治嗎？誰對我們的生活負責？」

此文一出，不少網友都怒批為男子鬆綁的家屬，紛紛留言「家屬必須承擔全部的責任」、「家屬必須受到最嚴厲的起訴」，也有人對醫護人員表達同情，「這樣的病人已逐漸增多，工作人員的安全在哪裡？」

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