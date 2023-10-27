會計算錯帳「大賺變慘賠」！總裁以為公司破產...釀1屍2命悲劇

▲新加坡發生1屍2命悲劇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／CTWANT

1張錯誤的財務報表，竟釀1屍2命悲劇！新加坡34歲總裁周國雲（ChowKwok-Hun）因公司財務報表非常不理想，認為公司即將破產，陷入憂鬱後持刀猛刺30歲妻子，造成妻子與其腹中女胎兒死亡，他則在用刀和吞藥自盡失敗後向警方自首。

據《星洲網》報導，經營培訓公司的周國雲，案發前1個月收到會計非常不理想的公司財務報表，開始認為員工將因為他生意失敗，離他而去或看不起他，自此陷入憂鬱、失眠與看到自己破產、自殺、媒體報導「讓妻女蒙羞」的幻覺。

儘管報表很快就被發現錯誤，公司實際是賺大錢，家人也不斷開導、陪伴及安排預約精神科，周國雲卻無法揮去憂鬱，進而在案發前一晚因浮現自殺、自殺後害妻女因他自殺蒙羞想法，於隔天凌晨趁妻子熟睡，先摀嘴再狠刺孕妻頭部、腹部、腿部、背部共10刀。

周國雲行兇後換新刀刺頸與嘗試服藥自殺，但都失敗，之後為了不讓父親見到血案現場，要求父親不要接他上班後報警自首。周國雲在案件進入司法後，於昨（26）日當庭承認1項謀殺罪名。

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