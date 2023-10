相距不到3公尺！解放軍「驚險攔截」B-52轟炸機　美批危險飛行

▲美國印太司令部26日公布影片,指控解放軍在南海上空「危險飛行」。(圖/翻攝X@INDOPACOM)

美國印太司令部(INDOPACOM)26日公布影片,指控中國解放軍在南海上空「危險飛行」,一路進逼至不到10英尺(約3公尺)近距離攔截,威脅美軍B-52同溫層堡壘轟炸機(B-52 bomber)的安全。

INDOPACOM公布影片並指出,當時正值夜間,能見度很低,B-52在南海國際空域進行合法行動,解放軍殲-11卻以「違反國際航空安全規定與規範的方式」進行攔截,「中共飛行員以不安全且不專業的方式飛行,透過不受控制的超速,飛在B-52下方、前方與10英尺範圍內,展現出糟糕的飛行技術,讓兩架飛機都處於碰撞的危險之中。」

美國國防部印太事務助理部長瑞特納(Ely Ratner)本月稍早指出,過去2年,中國飛行員在南海與東海對美國飛行員的「強制與冒險」行為,已經比過去整整10年還要多,「2021年秋天起,我們已經看到超過180起此類事件。這是一場集中且一致的行動,透過表現這些危險行為,迫使美國改變合法的任務行動。」

CNN與《商業內幕》指出,解放軍飛行員被指控危險行為激增,但中國卻在與美國的國防對話方面,很大程度地保持沉默,這種情況讓「180多次危險飛行」的次數顯得驚人。

五角大廈在最新的《中國軍力報告》中寫道,「2022年,(中國人民解放軍)很大程度上否認、取消、忽視經常性的雙邊接觸與國防部溝通請求」,此狀況在2023年依然持續,還伴隨北京「日益強制與冒險的操作行為」,讓外界擔憂「一場任務事件或誤判,將旋即演變為危機或衝突。」

不過,中國國防部26日也公布一段影片,稱美軍「強生號」驅逐艦在南海「滋擾」正常訓練的中國海軍,多次做出大角度轉向、急加減速、橫穿等挑釁動作,雙方最近僅約670公尺,而且並稱類似影片還有很多,「美方才是真正的挑釁者、冒險者、攪局者」。

