　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

相距不到3公尺！解放軍「驚險攔截」B-52轟炸機　美批危險飛行

▲▼美國印太司令部（INDOPACOM）26日公布影片，指控中國解放軍在南海上空「危險飛行」。（圖／翻攝X@INDOPACOM）

▲美國印太司令部26日公布影片，指控解放軍在南海上空「危險飛行」。（圖／翻攝X@INDOPACOM）

記者吳美依／綜合報導

美國印太司令部（INDOPACOM）26日公布影片，指控中國解放軍在南海上空「危險飛行」，一路進逼至不到10英尺（約3公尺）近距離攔截，威脅美軍B-52同溫層堡壘轟炸機（B-52 bomber）的安全。

INDOPACOM公布影片並指出，當時正值夜間，能見度很低，B-52在南海國際空域進行合法行動，解放軍殲-11卻以「違反國際航空安全規定與規範的方式」進行攔截，「中共飛行員以不安全且不專業的方式飛行，透過不受控制的超速，飛在B-52下方、前方與10英尺範圍內，展現出糟糕的飛行技術，讓兩架飛機都處於碰撞的危險之中。」

美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）本月稍早指出，過去2年，中國飛行員在南海與東海對美國飛行員的「強制與冒險」行為，已經比過去整整10年還要多，「2021年秋天起，我們已經看到超過180起此類事件。這是一場集中且一致的行動，透過表現這些危險行為，迫使美國改變合法的任務行動。」

CNN與《商業內幕》指出，解放軍飛行員被指控危險行為激增，但中國卻在與美國的國防對話方面，很大程度地保持沉默，這種情況讓「180多次危險飛行」的次數顯得驚人。

五角大廈在最新的《中國軍力報告》中寫道，「2022年，（中國人民解放軍）很大程度上否認、取消、忽視經常性的雙邊接觸與國防部溝通請求」，此狀況在2023年依然持續，還伴隨北京「日益強制與冒險的操作行為」，讓外界擔憂「一場任務事件或誤判，將旋即演變為危機或衝突。」

不過，中國國防部26日也公布一段影片，稱美軍「強生號」驅逐艦在南海「滋擾」正常訓練的中國海軍，多次做出大角度轉向、急加減速、橫穿等挑釁動作，雙方最近僅約670公尺，而且並稱類似影片還有很多，「美方才是真正的挑釁者、冒險者、攪局者」。

►►►陸國防部批美軍艦挑釁！公布1分鐘驚險影片：距離僅剩670公尺
 

ET快訊
世界大賽G1先發陣容出爐　響尾蛇「台美混血大物」扛先鋒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列：空中和地面部隊正擴大在加薩軍事行動

美股大跌366點　台積電ADR跌1.67％

以巴人道災難正在惡化　紅十字會：已進入加薩搶救

阿嬤真的比你厲害　73歲嬤8天登聖母峰基地營

近畿大學成功「完全養殖」日本鰻　未來將商業化

梨泰院萬聖夜事件將滿週年　倖存女深感愧疚靠寫作療傷

拜登疑加薩衛生部「誇大傷亡」　聯合國官員打臉：無捏造跡象

英男昏倒竟被「手提包帶子」纏頸亡　離奇死法宛如《絕命終結站》

南韓政府「李克強對韓中關係有重大貢獻」！　岸田也表哀悼

電梯「恐怖失速下墜」影片曝！麵包工人死亡　同事瞬間動作保一命

婁峻碩求婚成功！　焦凡凡秀大鑽戒：我願意

要柯文哲不要再拖了！　侯友宜喊：是我說了算

李明珊曝離婚原因自嘲：識人不清　新股東談合作有望拿回「丟丟妹」

蔣萬安親自開箱大巨蛋　台灣最頂級棒球場誕生

日本高中體育祭社團接力賽　跑道上游泳、後空翻超歡樂

騎士凌晨遇到5分鐘紅燈！　向警反應：因我而通行XD

陸前總理李克強心臟病突發　上海過世享壽68歲

警遭質疑執勤嚼口香糖　反回：有規定不能嗎？

新竹「貓咪斬殺案」破了　兇手不是人！監視器拍下行兇畫面

一天5台手術工時30小時！　外科醫生：盼多給予體諒

以色列：空中和地面部隊正擴大在加薩軍事行動

美股大跌366點　台積電ADR跌1.67％

以巴人道災難正在惡化　紅十字會：已進入加薩搶救

阿嬤真的比你厲害　73歲嬤8天登聖母峰基地營

近畿大學成功「完全養殖」日本鰻　未來將商業化

梨泰院萬聖夜事件將滿週年　倖存女深感愧疚靠寫作療傷

拜登疑加薩衛生部「誇大傷亡」　聯合國官員打臉：無捏造跡象

英男昏倒竟被「手提包帶子」纏頸亡　離奇死法宛如《絕命終結站》

南韓政府「李克強對韓中關係有重大貢獻」！　岸田也表哀悼

電梯「恐怖失速下墜」影片曝！麵包工人死亡　同事瞬間動作保一命

養出易瘦體質！營養師教「提高基礎代謝率」6秘訣：吃太少反而NG

無卡分期詐騙1人拉20同學下水　女大生被騙2次欠債10多萬

請回答1994！LG雙子爭取暌違29年總冠軍前　先送走11勝洋投

以色列：空中和地面部隊正擴大在加薩軍事行動

美股大跌366點　台積電ADR跌1.67％

東北季風、華南雲雨雙影響　北台灣等3地區濕5天

對夏威夷茂宜島災民伸出援手！　高通年度峰會志工服務現場直擊

科技老闆揪酒店妹上摩鐵　拍裸照被抓包掰「玩遊戲的懲罰」

世界大賽G1先發陣容出爐　台美混血大物卡洛爾扛響尾蛇開路先鋒

12歲少年「罹肺癌晚期」原因竟是生活習慣　爸媽崩潰：是我害了你

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

國際熱門新聞

會計算錯帳！總裁以為公司破產...釀1屍2命悲劇

梨泰院事件將滿週年　倖存女寫作療傷

牙醫警告：牙刷放浴室成「細菌炸彈」！

近畿大學成功「完全養殖」日本鰻

真的厲害　73歲嬤8天登聖母峰基地營

女當眾試用按摩棒　客人超傻眼

電梯「恐怖失速下墜」麵包工人死亡影片曝

人道災難惡化　紅十字會已進加薩救援

忘關窗「他遭猴子性侵」　恐怖畫面曝

他到醫院面試被羞辱以為落選　下秒「打一針」錄取了

埃及名嘴「狂諷以巴衝突」影片近2千萬點閱

辣師傳性玩具照　趁丈夫不在誘男學生愛愛

拜登疑加薩誇大傷亡　UN官員：無捏造跡象

緬北叛軍襲擊基地　軍方反攻雙方交火

更多熱門

相關新聞

男回頭發現槍手就在身後　爬進保齡球機逃命

男回頭發現槍手就在身後　爬進保齡球機逃命

美國緬因州25日晚間發生槍擊案，造成18人死亡、13人受傷，一名男子回憶槍擊案在保齡球館發生時，他立即衝進球道，爬到保齡球瓶回收機中躲藏，才幸運逃過一劫。還有一名倖存者是10歲女童，她在逃跑時腿部中彈，講述驚險過程。

五角大廈：900美軍部署中東

五角大廈：900美軍部署中東

王毅訪美與布林肯會談　白宮盼重啟軍事溝通

王毅訪美與布林肯會談　白宮盼重啟軍事溝通

印度高架橋倒塌　車夫狂奔4秒仍遭壓死

印度高架橋倒塌　車夫狂奔4秒仍遭壓死

美緬因州18死13傷槍擊案　犯嫌仍在逃

美緬因州18死13傷槍擊案　犯嫌仍在逃

關鍵字：

北美要聞東南亞要聞南海B-52殲-11

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

即／深圳歡樂谷「雲霄飛車追撞」至少8人受傷

高價飯局爆性病潮！圤智雨：看誰突消失

即／兇手不是人！　新竹貓咪分屍破案

會計算錯帳！總裁以為公司破產...釀1屍2命悲劇

「3習慣不改」下體癢到猛抓！婦科醫示警：別用濕紙巾

快訊／婁峻碩成功求婚焦凡凡！

登革熱「9天殺妻」母住院　他怒告政府

「@」不叫小老鼠！正確讀音曝光

啦啦隊女神自爆　「只跳到今年」

新透天800萬有找！過來人一看地點猛搖頭

冒險精神很勵志！網激推1頻道「YouTuber界清流」

25歲女喝酒猝死！心情不好狂灌...睡著叫不醒

快訊／斗六雲林路2騎士擦撞　1死1傷

金鐘主持人爆激吻小三「正宮半年後認了後悔結婚」

嘉義癌父帶女兒賣爆米花維生　2.7萬人含淚想幫忙

更多

最夯影音

更多
婁峻碩求婚成功！　焦凡凡秀大鑽戒：我願意

婁峻碩求婚成功！　焦凡凡秀大鑽戒：我願意
要柯文哲不要再拖了！　侯友宜喊：是我說了算

要柯文哲不要再拖了！　侯友宜喊：是我說了算

李明珊曝離婚原因自嘲：識人不清　新股東談合作有望拿回「丟丟妹」

李明珊曝離婚原因自嘲：識人不清　新股東談合作有望拿回「丟丟妹」

蔣萬安親自開箱大巨蛋　台灣最頂級棒球場誕生

蔣萬安親自開箱大巨蛋　台灣最頂級棒球場誕生

日本高中體育祭社團接力賽　跑道上游泳、後空翻超歡樂

日本高中體育祭社團接力賽　跑道上游泳、後空翻超歡樂

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

保庇天后王彩樺的牛肉場人生 20歲被老豬哥逼脫！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面