摸黑夜襲畫面曝光　以色列「罕見採取閃電戰」只為試探哈瑪斯

▲以色列軍方26日突襲加薩北部。（圖／翻攝自X／@idfonline，下同。）



記者吳美依／綜合報導

以色列國防軍26日對加薩北部展開突襲行動，並且公布夜間摸黑突襲畫面，但在攻擊數個目標後隨即撤離。專家指出，以軍採取小規模、短暫入侵的策略，可能是為了在部署地面部隊前，預先試探哈瑪斯抵抗勢力，此外也有激勵士氣的作用。

黎巴嫩退役將領漢納（Elias Hanna）向《半島電視台》表示，「以色列試圖做的可能是試探抵抗勢力、測試抵抗勢力，並解決掉哈瑪斯的一些武力。這可能是一場騙局，為了解決北部的哈瑪斯，然後瞄準加薩中部、也就是哈瑪斯最脆弱的地方。」

漢納指出，城市戰與巷戰可能是必要的，但代價非常高昂，「以色列準備好付出代價了嗎？」

分析人士馬尼耶（Elijah Magnier）也認同這個觀點，「我們看到以色列軍隊採取一種新技術，小規模突襲、幾小時就撤退，而非他們往常那樣，待上一段時間。」他解釋，這是美軍過去在伊拉克使用的一種戰略，「迅速開車進出，看看他們會暴露在多大的火力之下」，同時也可以鼓舞士氣。

馬尼耶認為，這表明以色列並未掌握充分情報，以獲悉巴勒斯坦抵抗勢力究竟有了什麼樣的準備，也缺乏情報來預測會發生什麼事。