美議員去函海軍　促加快對台武器遞交與銷售

▲岸置機動型魚叉飛彈（Harpoon Coastal Defense）。（圖／翻攝Boeing Defense 推特）

文／中央社記者江今葉華盛頓26日專電

美國眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格與外委會印太小組主席金映玉今天去函美國海軍部長戴杜羅，要求海軍加快生產與銷售台灣所需的武器，包括魚叉飛彈與AGM-84增程型距外陸攻飛彈。

美國對台軍售交付遞延，尤其是在中國對台的挑釁行為日益頻繁之際，加上俄烏戰爭爆發，美國大量提供烏克蘭軍援，國會議員多次表達高度關切。

蓋拉格（Mike Gallagher）與金映玉（Young Kim）今天就連袂致函戴杜羅（Carlos Del Toro）要求海軍說明，在美國應當最大程度地武裝台灣，以強化台灣防衛並威嚇中國侵略之際，為何海軍內部官僚主義拖延對台灣的關鍵武器即時生產與交付，破壞防止戰爭的努力。

兩人在信函中，要求戴杜羅在11月8日前以書面說明，包括售台的400枚魚叉飛彈與100套魚叉海防發射系統以及雷達裝置何時能交付；海軍有哪些可以加快飛彈與系統生產並盡快交付給台灣的選項；以及標準對外軍售流程的替代方案有哪些，以便能加快武器的承包、生產與交付。

蓋拉格與金映玉指出，中國擁有340多艘軍艦，是目前世界最大的海軍艦隊。阻止中國入侵台灣，需要將台灣變成豪豬，儲存大量武器也瞄準中國艦隊，並阻止中共解放軍在台灣建立據點。

對此，兩人指出，有效的地面與對空飛彈是反制海軍不可或缺的一部分，並阻止試圖穿越台灣海峽的中共艦艇與登陸艇。美國同意出售給台灣的魚叉飛彈與AGM-84增程型距外陸攻飛彈（SLAM-ER），但海軍推遲飛彈製造合約，對向台灣交付這些武器造成不可接受的不確定性。