以色列持續空襲加薩　哈瑪斯稱近50人質喪生

▲加薩走廊在以色列軍隊連日空襲和封鎖下，已淪為大型露天煉獄。（圖／路透）

文／中央社加薩走廊南部甘尤尼斯26日綜合外電報導

巴勒斯坦人組織「哈瑪斯集團」（Hamas）本月跨境攻擊以色列並擄走人質，引來以色列報復，哈瑪斯今天表示，以色列對加薩走廊的空襲已造成近50名人質死亡。

哈瑪斯在通訊軟體Telegram頻道上發布如下聲明：「（哈瑪斯武裝支翼）艾茲丁．卡薩姆旅（Izz el-Deen Al-Qassam Brigades）估計，因為猶太復國主義者的攻擊與屠殺而在加薩走廊（Gaza Strip）死亡的俘虜，已來到將近50人。」

法新社無法立即查證哈瑪斯的說法。

哈瑪斯武裝支翼提出上述死亡數字前，以色列連夜派出戰車、軍隊、裝甲推土機進入加薩走廊進行「目標性襲擊」，以色列軍方說他們摧毀多個地點後便撤離。

哈瑪斯7日突然發動攻擊，大量槍手從加薩湧入以色列，根據以色列官方統計，共有以平民為主的1400多人遇害，還有224人遭到綁架。

以色列不停轟炸加薩進行報復，哈瑪斯控制的加薩衛生部說，以色列空襲已造成7000多人喪生，死者多半也是平民。如果集結在邊境的以色列部隊向加薩推進，預料死亡人數還會大幅增加。

隨著以色列歷來最血腥的加薩戰爭來到第20天，聯合國巴勒斯坦自治區人道協調員哈斯汀（Lynne Hastings）表示，以色列軍方雖然警告加薩市（Gaza City）居民趕快離開，但「提前警告並沒有用」。

哈斯汀在聲明中說，當疏散路線被轟炸，人民根本沒有選擇，「加薩沒有一個地方是安全的」。