死亡4秒鐘！印度高架橋倒塌　車夫棄車狂奔仍遭瞬間壓扁

An innocent auto driver was crushed under the debris of collapsed bridge in palanpur . He tried to escape but couldn't make it. The corrupt BJP government’s incompetence has led to the death of the innocent. This is nothing but a daylight murder. BJP should be held accountable. pic.twitter.com/0FDiWopPJb — The OG RamCharan???? (@Charantej24) October 23, 2023

記者黃翊婷／綜合報導

印度古吉拉特邦（Gujarat）日前發生高架橋倒塌事故，附近民宅監視器拍到驚悚一幕，一名人力車車夫當時正在路邊休息，發現異狀的瞬間馬上拔腿狂奔，但還是來不及逃開，僅僅4秒鐘就被壓在倒塌的5塊巨大板材之下。當地警方證實，這起事故一共造成2人死亡，初步調查可能是施工吊梁時發生機械故障，詳細原因仍有待進一步釐清。

▲車夫棄車狂奔4秒仍遭壓死。（圖／翻攝自X／@Charantej24）

網傳影片中，只見高架橋倒塌之前，下方道路車來車往，其中有一輛人力車就停在路邊，接著車夫似乎發現哪裡不對勁，急忙棄車拔腿往左狂奔，但僅僅4秒鐘之後，人就被倒塌的5塊巨大板材壓住，現場揚起大量粉塵，巨大聲響嚇得附近住戶也趕緊跑出來查看。

根據《印度快報》報導，這起事故發生在古吉拉特邦帕蘭普爾（Palanpur），該高架橋是正在興建中的鐵路天橋，上周剛將部分板材吊上去，但整體結構尚未連接起來，沒想到竟在23日下午3時許發生倒塌事故，造成Ajay Shrimali（30歲）和Mayur Parmar（20歲）死亡。

據了解，經過初步調查，專家認為是施工吊梁時發生機械故障，導致事故發生。當地相關部門已派遣一支高級工程師團隊前往釐清事故原因，詳細狀況仍有待進一步調查。