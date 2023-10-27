原要清理廢棄房子…竟在床上驚見「穿衣白骨」　一查竟死超過20年

▲政府人員原要清理廢棄房子，竟在床上驚見「穿衣白骨」。（示意圖／pixabay）



圖文／CTWANT

愛爾蘭當地政府人員於日前前往科克郡馬洛市（Mallow）的一處廢棄房子進行清理作業時，竟在屋內的床上驚見整具遺體，且屍體已嚴重腐爛到僅剩白骨。經警方調查，死者可能是在2001年1月9日至23日間死於該處，其死亡時間恐已超過20年。

據《鏡報》報導，愛爾蘭當地政府接獲到科克郡馬洛市的一處廢棄房子有老鼠及害蟲問題後，2名人員立即前往進行清理作業，但因房子被用木板封起來，因此不得不踢門進去。

進門後，其中1名人員進入臥室，竟在床上看到被子下面有條腿的形狀，上面還鋪著外套，當下他意識到是人體，並匆忙的對同事說「我不是百分之百確定，但我想我在床上看到了一具屍體。」事後他還回憶「在左轉進入臥室後，我看到床上躺著屍體，但肉眼只能看到頭部，其他都被外套蓋住了。」

在看到此駭人畫面後，他們決定報警，而後屍體被送往醫院進行驗屍，警方則在現場發現了牙科診所的收據，在與當地一家診所進行牙齒匹配後，現已確認死者的身份為奧沙利文（Timothy O'Sullivan）。

驗屍官表示，奧沙利文於1939年出生，很可能是在2001年1月9日至23日間死於該房，但具體日期不詳，而在此屍體上，並沒有發現外傷或骨折，雖然無法確定死因，但沒有跡象顯示是謀殺。

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