以色列警告：加薩人民若不往南撤離　恐被視為「恐怖組織同夥」

▲以色列進攻在即，加薩北部居民往南部撤離。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

隨著以色列即將進攻加薩，軍方21日宣布加強空襲力道，呼籲巴勒斯坦人盡速南撤。如今巴勒斯坦人民透露，他們再一次收到來自以軍要求遷至加薩南部的警告，宣稱若執意留下來不撤，恐怕會被視為恐怖組織同夥。

綜合路透、CNN報導，上述訊息從21日開始在加薩地區發布，以手機音訊及印著以色列國防軍名稱及標誌的傳單向加薩人民傳達訊息。傳單內容提及，「緊急警告，給加薩人民，出現在瓦第加薩（Wadi Gaza）以北將使你陷入危險之中，每一名不願離開加薩北部到瓦第加薩以南的人，可能會被視為恐怖組織夥伴。」

在巴勒斯坦激進組織哈瑪斯10月7日對以色列發動致命突襲以來，以色列一直針對加薩地區發動空襲反擊，並在加薩邊境集結兵力與裝甲部隊，準備發動地面入侵。

以色列國防軍發出聲明證實有投放傳單，但強調並不打算把未撤離者視為恐怖組織成員，不會把平民當作目標，且網路上流傳的阿拉伯語傳單翻譯不準確。然而以軍並未給出詳細說明。

加薩地區人口約220萬人，以色列先前就已經警告巴勒斯坦人民向南遷移，以軍稱，持續敦促加薩北部居民為了自身安全進行撤離。