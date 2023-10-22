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東京「流鶯一條街」現況曝光！　賣淫妹躲查緝改找外國客

▲▼東京「流鶯一條街」現況曝！便衣警加強取締　賣淫妹改找外國客。（圖／（圖／CFP）

▲歌舞伎町以不夜城、公關店聞名。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本東京歌舞伎町大久保公園旁因為經常有賣淫妹在此站壁鎖定買春客，因此也被戲稱為「流鶯一條街」。儘管警方加強取締，但依舊無法遏制情況。甚至有部分賣淫妹會先透過網路打廣告，吸引更多男客，以致於陷入惡性循環。為此，警方多次以便衣形式假冒買春客進行查緝，怎知有流鶯為了躲避風險，反而想出奇招，改而選擇外國客。

根據《每日新聞》報導，位於新宿區的歌舞伎町大久保公園周圍經常有年輕女子駐足，在此等待「客戶上門」。東京警視廳為了打擊流鶯，積極在此加強取締，根據警視廳保安課數據，光是9月就有35名賣淫妹被逮，年齡分別在21歲至46歲之間，其中約7成都是20多歲，更有9成是首次因涉嫌賣淫被逮。

在35人之中，有一名9月下旬被逮的20多歲女性從3、4年前就開始流鶯生活，直到最近每個月都可以靠此賺進70萬至90萬日幣（約新台幣15萬至19萬元）的收入，然而其中大部分卻都拿來養牛郎。

她直言，「其實一眼就能看出來是不是便衣警察，所以不容易被抓。」而這次則是她「從業以來」首次被逮。據她的朋友指出，獲釋後隨即回到公園繼續「站壁」，同時也持續到牛郎店消費，為了不要再次被便衣警察抓獲，她也想出對策，決定短時間內將只接外國客人。

根據統計，在大久保公園旁涉嫌「站壁」而被檢舉的人數持續攀升，2020年時僅23人，2021年來到34人，緊接著2022年為51人。2023年因警方加強取締，截至9月底共有80人被逮。其中不乏有來自關西地區或是中部地區的女性。

值得注意的是，大多數的賣淫妹選擇站壁的原因並非生活所困，而是因為沉迷牛郎與地下男偶像，為了「在男人身上花錢」，賺取娛樂費，才會選擇下海。

►公園深夜變身「流鶯一條街」！東京新奇景　40賣淫妹站壁等恩客

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