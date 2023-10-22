赴日注意！訪日觀光客難招到計程車　解禁白牌車引業界警戒

▲圖為日本計程車。（示意圖／達志影像／美聯社，下同）

中央社東京22日綜合外電報導

隨著COVID-19疫情降溫及防疫措施鬆綁，愈來愈多外國觀光客回流日本旅行後發現很難招到計程車，日本地方政府因此建議中央適度解禁「白牌計程車」，但也引發計程車業界的警戒。

日本時事通信社及朝日電視台報導，所謂「白牌計程車」指的是一般駕駛人使用自用車有償載客，由於自用車懸掛的車牌是白色，不同於營業用計程車的綠色車牌才有此稱呼。

日本「道路運送法」原則上禁止所謂的「白牌計程車」載客服務，但前首相菅義偉等人對解禁表明積極態度。

日本首相岸田文雄明天可能會在國會進行「所信表明演說」（類似施政方針報告）時，表明將評估開放一般駕駛人使用自用車有償載客，但擔心競爭公平性與安全性的計程車業界，對這項可能的政策宣示則強化警戒感。

●日本計程車司機減少約2成

由計程車業者組成的日本全國計程車聯合會（Japan Federation of Hire-Taxi Associations）表示，日本全境截至今年8月底止共有約23萬名計程車司機（不含個人計程車的司機），由於過去一段時間主要受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，司機人數較2019年3月底減少約2成。

隨著疫情趨緩、訪日外國客回流復甦，對計程車的需求再度增加，可以聽到等待搭車者發出「招不到計程車」、「計程車都不來」等哀鳴。

一名來自義大利的觀光客昨天在JR鎌倉站前受訪時說「等一小時才有計程車太久了」；在同地點等待搭計程車的一名日本觀光客說，如果可以稍微增加計程車的數量，就可以有更多的時間觀光或去更多景點。

甚至連當地高齡居民都忍不住抱怨說：「總是這樣（計程車）都不來，等30分左右了，很困擾，要不是自己膝蓋不好不能走，等車的時間早就走到家了。」

在這種情況下，海外相當普及的自用車有償載客服務愈發受到關注。

●地方政府建議有限度解禁「白牌計程車」

由日本全境知事及市町村長中有意願的253人參與的「創造具活力地方的首長會」，本月17日已提出要求中央政府有限度解禁「白牌計程車」的建議書，而神奈川縣政府也從20日啟動評估會議，中央政府被迫採取因應作為。

但這些舉動讓計程車業界繃緊神經。日本計程車公司「日之丸交通」社長富田和孝說，為避免重蹈2002年取消總量管制帶來負面影響的覆轍，應該先採取利用手機應用程式（App）和人工智慧（AI）提高現有車輛的叫車效率，及聘用外籍司機等方法來解決現有問題。

日本全國計程車聯合會會長川鍋一朗也說，「白牌計程車」在安全管理制度較計程車公司來得寬鬆，令人憂慮可能導致性犯罪增加。

川鍋說，希望在解禁「白牌計程車」前能鬆綁目前對計程車業界的規範，讓兩者可以公平競爭，也希望採取提高培訓效率以增加計程車人手等措施。

「創造具活力地方的首長會」所提出的建議內容，僅限針對訪日外國客及深夜搭車者解禁「白牌計程車」；神奈川縣政府目前方向也是限縮時段與地區解禁，並由計程車業者進行營運管理。

雖然日本政府將考量上述意見進行評估，但能否找出讓正反意見都接受的折衷方案，目前看來仍是未知數。