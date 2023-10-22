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美老鳥女警變毒販！她值勤一邊「談生意」　自誇提供頂級芬太尼

▲▼紐約警察局37歲女警官貝茲（Grace Rosa Baez）與男友販毒被抓。（圖／翻攝自Instagram／@graciela_rose）

▲紐約警察局37歲女警官與男友販毒被抓。（圖／翻攝自Instagram／@graciela_rose）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國紐約警察局（NYPD）一名從警11年的女警官與男友販毒，遭聯邦調查局（FBI）與紐約檢方起訴，她不僅在值勤時與買方談判毒品交易的時間與價格，誇口提供的是「頂級」芬太尼（fentanyl，又譯吩坦尼），還說可再供應重達1公斤的海洛因。她也被揭露曾經發文表示，自己熱愛警察工作，不後悔選擇這個職業。

▲▼紐約警察局37歲女警官貝茲（Grace Rosa Baez）與男友販毒被抓。（圖／翻攝自Instagram／@graciela_rose）

▲貝茲過去曾在IG發布與警車的合照。（圖／翻攝自Instagram／@graciela_rose）

根據紐約郵報報導，紐約南區聯邦檢察官威廉姆斯（Damian Williams）表示，布朗克斯區（Bronx）的37歲女警官貝茲（Grace Rosa Baez）與來自紐約州揚克斯市（Yonkers）的42歲男子馬丁內斯Cesar Martinez）一同被捕。美媒CBS則稱，馬丁內斯是貝茲的男友，警方在他們位於揚克斯的公寓中搜出分裝毒品的壓力機與可疑的毒品包。

起訴書中提到，兩人涉嫌合謀散布分送毒品，並在9日至19日期間向一名當局線人出售「數以公斤計」的鴉片類藥物芬太尼、海洛因與中樞神經興奮劑古柯鹼。

▲▼紐約警察局37歲女警官貝茲（Grace Rosa Baez）與男友販毒被抓。（圖／U.S. Attorney Southern District of New York）

▲貝茲將裝有芬太尼的糖果罐交給買家，卻不知道自己早已被檢警盯上。（圖／U.S. Attorney Southern District of New York）

貝茲16日與線人買家碰面後將裝有芬太尼的糖果罐交給對方，宣稱這是「頂級」（top quality）的芬太尼。她17日再次約買家見面，交付裝有海洛因的透明塑膠袋，並宣稱還可提供至少1公斤的海洛因，說價格之後可依「純度」來協商。她準備在19日再度進行交易時被捕，馬丁內斯也隨即在公寓落網。

▲▼紐約警察局37歲女警官貝茲（Grace Rosa Baez）與男友販毒被抓。（圖／U.S. Attorney Southern District of New York）

▲報導稱，貝茲年薪約300萬新台幣，卻仍選擇販毒。（圖／U.S. Attorney Southern District of New York）

報導指出，貝茲2012年就當上警察，由於被指控有不當行為，2020年被調職處分。這次被捕之前她在警局機構負責內勤工作，卻在值勤時間與線人買家安排毒品交易日期、談判毒品價格等。據稱，她在2022年的收入為9萬6715美元（約新台幣312萬元），但仍比幾年前的收入還低，因為內勤工作不太需要加班。

紐約郵報還翻出貝茲2020年在IG發布一篇有關從警生涯的文章，內容寫道「我永遠不會因為選擇了我熱愛的職業而道歉。群眾之中總有那一、兩名壞人，但那不會是我…。」目前她已經被停職停薪，可能面臨數十年牢獄之災。

▲▼紐約警察局37歲女警官貝茲（Grace Rosa Baez）與男友販毒被抓。（圖／翻攝自Instagram／@graciela_rose）

▲貝茲被翻出過往貼文，她宣稱自己熱愛警察工作。（圖／翻攝自Instagram／@graciela_rose）

紐約FBI的助理主任史密斯（James Smith）表示，貝茲的行為直接違反了她警察就職宣誓，將繼續追究責任。NYPD局長卡班（Edward Caban）則說，這些指控非常令人不安，紐約警方內部不容許任何腐敗，若她被判有罪，那貝茲將「玷污了她所佩戴的警徽」。

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