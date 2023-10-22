加薩醫院不是以色列炸的！加拿大、法國接連證實　火箭彈成關鍵

▲加薩醫院被炸釀數百死。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

加薩阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）17日遭到空襲，造成上百名醫護、傷患以及無家可歸的人死亡，巴勒斯坦當局與其他阿拉伯國家第一時間公開譴責以色列，以色列軍方則駁斥，並點名真正兇手是激進組織「伊斯蘭聖戰」。繼白宮根據蒐集到的情資替以色列辯白後，加拿大國防部與法國軍事情報單位也接連表示，「能夠高度相信醫院轟炸並非以色列所為。」

根據CNN報導，加拿大情報部門「高度相信」以色列並非襲擊加薩阿里阿拉伯醫院的幕後真兇。根據加拿大國防部與加拿大武裝部隊21日共同發布的一項聲明，加拿大部隊情報司令部獨立分析表示，「能夠高度確信以色列並沒有在10月17日襲擊加薩市的阿里阿拉伯醫院。」

▲加薩阿里醫院現場滿是罹難者遺體。（圖／達志影像／美聯社）



聲明提到，「根據對外公開的資料與機密報告的雙重分析，國防部與加拿大武裝部隊評估，這一次的襲擊更有可能是由一枚從加薩發射失敗的火箭彈造成。這一項評估是根據醫院建築群的爆炸損害分析得出，包含鄰近的建築物與醫院周圍區域，同時也計算了火箭彈的飛行模式。」

根據《美聯社》報導，一名法國高級軍官表示，法國軍事情報單位的一項評估顯示，造成加薩阿里阿拉伯醫院發生致命爆炸的罪魁禍首是一枚「巴勒斯坦火箭」。該枚火箭彈攜帶了約5公斤的炸藥，然而卻發射失敗。

▲多項分析都指出，加薩醫院空襲並非以色列所為。（圖／路透）



該名官員指出，哈瑪斯火藥庫中有幾枚火箭彈攜帶的炸藥重量大約就是5公斤，分別是由伊朗與巴勒斯坦製造。

阿里阿拉伯醫院爆炸發生後的第一時間，由哈瑪斯管理的衛生部聲稱以色列是此次醫院空襲事件的幕後黑手，巴勒斯坦與多個阿拉伯國家更是炮口一致，譴責以色列的非人道行徑。

對此，以色列堅決否認並撇清關係，強調事發當時以色列軍隊並未在醫院附近執行空中任務，且擊中醫院的火箭彈與以軍的火箭彈並不相符。以色列堅稱是伊斯蘭聖戰組織發射失敗的火箭。以色列隨後更公布了一段「哈瑪斯武裝分子討論炸彈的音檔」，以證實自身清白。

►醫院不是以色列炸的？ CNN調查分析：火箭彈從加薩走廊發射

►伊斯蘭聖戰組織「否認炸加薩醫院」！ 嗆以色列說謊抹黑

►以色列公開秘密音檔！哈瑪斯討論「飛彈誤射」 釀加薩醫院500死