以色列高官警告：真主黨若參戰　將對伊朗發動軍事攻擊

▲以色列經濟產業部長巴爾卡特（Nir Barkat）受訪時警告，真主黨若參戰，以色列不排除攻擊伊朗。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）開戰以來，也多次和真主黨（Hezbollah）在北部靠近黎巴嫩的邊境交火。以色列經濟部長巴爾卡特（Nir Barkat）警告，如果伊朗支持的真主黨（Hezbollah）參戰，那麼以色列除了消滅真主黨，還會把伊朗當作目標發動軍事攻擊，甚至威脅要讓敵人從地球上消失。

巴爾卡特20日接受英國《星期日郵報》專訪時警告說，如果伊朗的阿亞圖拉（Ayatollahs，伊朗伊斯蘭什葉派領袖的稱號）在黎巴嫩的代理恐怖組織真主黨襲擊以色列，他們將「從地球上消失」。

巴爾卡特針對伊朗可能進行進一步干預發出了直接威脅。他說，如果以色列認為真主黨正在開闢「北部戰線」，那麼以色列不僅會消滅真主黨，而且「我們真的會把伊朗當作攻擊目標」。

巴爾卡特宣稱，伊朗的計畫是要全面攻擊以色列，如果發現德黑蘭把以色列當箭靶，「那麼我們不僅會對這些戰線進行報復，我們還會直接斷了蛇頭（the head of the snake），也就是伊朗。」他重申，「伊朗的阿亞圖拉們晚上將無法安穩入睡，如果他們開啟北部戰線，我們將確保他們付出沉重代價。」

巴爾卡特解釋，以色列現在要向敵人發出非常明確訊號，「我們在對他們說，看看加薩正在發生的情況——如果襲擊我們，你們也會遭受同樣待遇。我們會把你們從地球上抹滅。」