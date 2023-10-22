以色列又空襲「敘利亞2座機場」至少2死　跑道損壞機場運作停擺

▲敘利亞大馬士革機場12日遭以色列空襲，敘利亞總理阿爾努斯13日來到機場跑道檢查受損情形。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合外電報導

敘利亞國營媒體「敘利亞新聞社」（SANA）22日宣稱，以色列周日凌晨空襲大馬士革和阿勒坡（Aleppo）國際機場，造成兩座機場跑道受損，均已停止運作。起初傳出大馬士革機場有一人死亡與一人受傷，最新消息指出，這起事件至少2人死亡。

綜合以色列時報、CNN等報導，敘利亞引述軍方消息指出，事發於22日凌晨5時25分左右，以色列同時從拉塔基亞（Latakia）以西的地中海方向以及被占領的敘利亞戈蘭高地的方向發射飛彈，空襲鎖定的目標是大馬士革與阿勒坡國際機場。

敘利亞稱，空襲造成這兩座機場的跑道毀損，無法正常運作，目前空中交通已轉移至拉塔基亞市。針對這次的空襲行動，以色列國防軍向CNN表示，對於相關消息不予置評。

報導指出，阿勒坡國際機場於10月12日及14日遭到以色列攻擊，大馬士革國際機場則在12日遇襲。這兩座機場在過去這一年期間就曾經遇過多次襲擊事件，以色列時報稱，以色列正試著阻止伊朗向其中東代理勢力運送先進武器，包括黎巴嫩真主黨（Hezbollah）。