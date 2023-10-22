當肉盾擋掉手榴彈！癌男腿被哈瑪斯炸傷　中彈躲屍體下裝死倖存

▲佩里7日也在音樂節現場，親眼目睹哈瑪斯武裝成員槍殺平民。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列7日一場音樂節遭到巴勒斯坦激進組織哈瑪斯大屠殺，當時20歲淋巴癌患者佩里（Raz Peri）也在現場，目睹武裝份子無情槍殺現場民眾，並朝逃命者扔出多枚手榴彈，他為了救其他人，整個人撲向手榴彈阻擋爆炸威力，所幸熬過難關活了下來。

Raz Peri, a cancer patient who survived the massacre at the music festival after wrestling with Hamas terrorists, told CNN's @ErinBurnett last night that when he looked them in the eye it seemed they were on drugs.



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紐約郵報報導，佩里稱當時音樂節現場出現大約40名至50名的哈瑪斯武裝份子，看著這群人開槍之後，現場的人一個接一個倒下，隨著槍手入侵血洗，他開始逃難。他起先與另外4人一起躲避，但一名女子發現多名說著阿拉伯語的恐怖分子接近的時候嚇到尖叫，整群槍手開始攻擊。

佩里徒手與一名武裝份子打鬥，其他哈瑪斯成員朝他開火，儘管未擊中佩里，但另一名音樂節參加者腿部中彈。佩里一行人迅速躲進避難所內，然而當時武裝份子早已包圍整棟建築物，起初先是窺探內部狀況，接著朝內扔擲多枚手榴彈。

為了拯救其他人的性命，佩里撲向手榴彈阻擋爆炸威力，他的腿部被炸傷。然而這一切還沒結束，當現場一人決定離開此處時，哈瑪斯戰士又突然返回現場，槍殺多名平民，佩里當時腹部中彈，把一名女性死者遺體壓在自己身上，靠著裝死才活下來。

直到聽見有汽車開走的聲音，佩里與同行者外出尋求協助，「當我抵達鎮上的時候，每個人都死了，現場的女孩們褲子被脫下，其中一名死去的女孩（胸前）還卡著一把刀。」佩里後來在附近城鎮遇到一戶人家，為他治療傷口，直到救援到來。在過去這段期間，佩里一直待在雷霍沃特的卡普蘭醫療中心（Kaplan Medical Centre），逐漸康復。