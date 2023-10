當肉盾擋掉手榴彈！癌男腿被哈瑪斯炸傷　中彈躲屍體下裝死倖存

▲佩里7日也在音樂節現場,親眼目睹哈瑪斯武裝成員槍殺平民。(圖/翻攝自臉書)

記者詹雅婷/綜合報導

以色列7日一場音樂節遭到巴勒斯坦激進組織哈瑪斯大屠殺,當時20歲淋巴癌患者佩里(Raz Peri)也在現場,目睹武裝份子無情槍殺現場民眾,並朝逃命者扔出多枚手榴彈,他為了救其他人,整個人撲向手榴彈阻擋爆炸威力,所幸熬過難關活了下來。

Raz Peri, a cancer patient who survived the massacre at the music festival after wrestling with Hamas terrorists, told CNN's @ErinBurnett last night that when he looked them in the eye it seemed they were on drugs.



Watch here pic.twitter.com/qR26ZgBZph