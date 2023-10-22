男友砸錢「送她遊輪之旅」慶生　女果斷決定分手！網見原因秒懂

▲ 遊輪生日之旅竟成為女子決心分手的關鍵。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名女子對男友不滿已久，沒想到收到一份昂貴的生日禮物，竟成為壓倒戀情的最後稻草，因為男友送她的是豪華遊輪之旅，但她暈船很嚴重，且多次向男友提過她想要的禮物，沒想到對方還是當耳邊風，網友也狂勸她分手。

根據《鏡報》，這名女子在Reddit發文分享，交往多年的男友送她遊輪之旅當成生日禮物，令她決定和對方分手，親友對此十分不解，但她說明，男友妹妹偷偷告訴她，同居的男友買了門票給她，以為她會很感動，她也確實在兩人的家中找到門票，確認這是給她的禮物，她卻一點也不開心，「這聽起來很不知感恩，但我真的不感謝他。這份禮物對我來說只證明了有些事永遠不會變。」

她解釋道，「首先，這份禮物不適合我。我不愛坐遊輪，因為我暈船很嚴重，用什麼方法都沒用。我還告訴過他，我生日想去參加文藝復興節活動」，為此已經買票並請了一周的假，正在努力存錢，但男友送的豪華之旅時間完全和活動重疊，而且旅費不便宜，「因為我不去了，所以基本上就是浪費錢。」

她提到，男友買遊輪門票的努力反而令她更難過，因為「這代表他本來可以把努力用在我喜歡的東西上」，例如直接買文藝復興節活動門票或是上網買一些首飾，甚至只是一件和文藝復興有關的衣服，都能讓她開心一個月，「因為這代表他把我的話聽進去，買了我有興趣的東西」，如今的狀況卻令她連氣都生不起來，「我什麼感覺都沒有」。

許多網友看過她的故事後都贊同她的決定，「妳很棒，就這麼做吧」、「比起爛禮物，我覺得他明知妳生日有安排還故意排了重疊的行程更糟糕」、「分手之後他一定會到處宣傳妳對他貼心的禮物有多不領情」。