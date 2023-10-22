女師失業慘況曝光！沒錢付水電房租　住處斷水斷電「向鄰居乞討」

▲失業的女老師經濟陷入困頓，住處遭斷水斷電，還把自己鎖在屋內。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名女子原本在私立學校任教，但今年5月遭解僱之後陷入經濟困頓，租屋處被斷水斷電，到了晚上會求鄰居打開家門讓燈光照進她家，向鄰居乞討食物，在拖欠房租數月之後被房東趕走，只能四處遊蕩，以公寓8樓走廊為家。

中國報報導，這名失業的女教師在丟了工作之後，生活出現極大轉變，除了因欠繳水電費造成住處沒水沒電可用，還會把自己鎖在家裡。這些狀況引起當地歌手Hafiz Hamidun的關注，並把她的現況分享在臉書上。

Hafiz Hamidun稱，其實有好心鄰居聯繫住處公寓的聯合管理機構（JMB），希望能提供一些協助，但她仍拒絕各方協助，且無法聯繫到身在美國的房東，援助工作難上加難。已知公寓聯合管理機構曾尋求警方、消拯局、社福局與議員的協助，但她始終不肯離開，且拒絕前往醫院就醫。

到了上個月，她因拖欠好幾個月的房租，遭到房東驅逐，只能到處遊蕩，留宿在公寓8樓走廊。然而員警出面也未能解決問題，Hafiz Hamidun表示，如今公寓聯合管理機構只能透過社群媒體揭露她的困境，期盼相關當局能盡快採取行動。