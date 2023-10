武器送到了！　以色列公布美國「第45架軍備貨機」抵達畫面

▲美國軍備運抵以色列。(圖/翻攝自X/@Israel_MOD)



記者張方瑀/綜合報導

以色列國防部證實,由美國交付的1000噸武器、共45架貨機已經抵達以色列,內容還包含軍用物資、醫療設備和軍用救護車。據了解,以色列國防部已經批准了價值1億美元的國際和國內軍備採購訂單。

The Israel Ministry of Defense recently received a cargo plane from the United States, carrying the initial shipment of armored vehicles designated for use by the Israel Defense Forces (IDF). They are being transferred to the IDF to replace vehicles damaged during the war. pic.twitter.com/4mweS5dQpz