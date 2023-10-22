武器送到了！　以色列公布美國「第45架軍備貨機」抵達畫面

▲美國軍備運抵以色列。（圖／翻攝自X／@Israel_MOD）



記者張方瑀／綜合報導

以色列國防部證實，由美國交付的1000噸武器、共45架貨機已經抵達以色列，內容還包含軍用物資、醫療設備和軍用救護車。據了解，以色列國防部已經批准了價值1億美元的國際和國內軍備採購訂單。

The Israel Ministry of Defense recently received a cargo plane from the United States, carrying the initial shipment of armored vehicles designated for use by the Israel Defense Forces (IDF). They are being transferred to the IDF to replace vehicles damaged during the war. pic.twitter.com/4mweS5dQpz — Ministry of Defense (@Israel_MOD) October 19, 2023

根據《商業內幕》報導，以色列國防部在社群網站X（前身為推特）發文展示20日運抵以色列的大量軍備，「這批提供給以色列國防軍（IDF）的1000噸武器，包含軍用物資、醫療設備和軍用救護車。」以色列國防部指出，這次第45架抵達以色列的貨機，另一架由美國派遣準備運送裝甲車的貨機已於19日抵達。

The Israeli defense establishment welcomed the arrival of the 45th cargo plane to Israel this morning. Around 1,000 tons of armaments arrived to bolster IDF capabilities. pic.twitter.com/MRNlqLeUyY — Ministry of Defense (@Israel_MOD) October 20, 2023

這次的運送是以色列國防軍和國防部共同合作的一部分，並由美國採購團（US Procurement Mission）和以色列國防部生產與採購局（DOPP）負責交付工作。根據以色列媒體報導，以色列國防部已經批准了價值1億美元的國際和國內軍備採購訂單。

美國總統拜登19日表示，他將在20日提交緊急撥款申請，要求國會向烏克蘭與以色列提供數十億美元的戰時援助。預計拜登要求撥款的金額達1050億美元，其中140億美元將用於以色列，但白宮並未公布計畫細節。