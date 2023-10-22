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醫院不是以色列炸的？　CNN調查分析：火箭彈從加薩走廊發射

▲▼以色列空襲加薩醫院，造成500人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列被控空襲加薩醫院，造成數百人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

加薩阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）17日遭轟炸，哈瑪斯最初聲稱逾500人死亡，美國情報當局則認為約100至300人死亡且以色列並非幕後黑手。美媒CNN與專家針對影片、衛星影像等現有證據進行分析，結果認為擊中醫院的火箭彈來自加薩走廊內部，而不是以色列。

CNN邀請擁有數十年經驗的武器與爆炸專家們審查現有視覺證據，分析出的結論是，加薩阿里阿拉伯醫院受到的破壞與以色列空襲造成的情況不符。但由於無法進入現場收集彈片、炸藥殘留物等證據，任何結論都不可能是完全確定的。

▲▼加薩醫院17日爆炸，以色列與哈瑪斯互控是對方所為。加薩阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）（圖／路透）

▲加薩醫院17日爆炸，以色列與哈瑪斯互控是對方所為。圖為阿里阿拉伯醫院停車場俯瞰照。（圖／路透）

火箭彈從加薩內部發射 

據CNN調查報導，半島電視台架設在加薩西部的直播攝影機於當地17日晚間6時59分拍到一枚火箭彈升空後改變方向爆炸燃燒，以及醫院被轟的火光，CNN核實位置後確定火箭彈是從加薩市以南地區發射的

曾在北約與歐盟從事分析的歐洲飛彈專家Markus Schiller表示，由於火箭彈飛行失敗或改變路徑，難以用正常的方式計算軌跡數據，因此無法肯定地說火箭彈與醫院爆炸有關。但他認為，可能是一枚火箭彈故障後並未正常落地，因不明原因在空中解體後撞進醫院停車場，燃料等殘留物起火，導致車輛與醫院儲存的燃料爆炸。

►加薩醫院誰轟的？襲擊前20秒畫面曝光　火箭彈「空中突轉向」爆炸

前美國國安局副局長、退役空軍上校Cedric Leighton與CNN的軍事分析師表示，火箭彈在半空中爆炸「與故障火箭」的情況相符，也與火箭試圖達到一定高度時燃燒燃料的情況相符。華府智庫蘭德公司的資深工程師Chad Ohlandt也認為，閃光顯示固態火箭推進器「出現故障」。

彈坑規模太小，像是火箭彈

CNN在加薩的自由撰稿記者前往醫院詳細拍攝到爆炸半徑，以及約3英尺（0.9公尺）長寬、1英尺（0.3公尺）深的砲彈撞擊坑。8名武器與爆炸專家看過後一致認為，彈坑尺寸小，表面破壞範圍廣，不像是飛機的航空炸彈，因為航空炸彈會在撞擊點造成最大的破壞力。

前國防情報分析師、聯合國戰爭罪調查員Marc Garlasco運用他數十年評估炸彈損害的經驗分析稱，襲擊加薩醫院的「不是空襲」，因為即使是以色列最小型的聯合直接攻擊彈藥（JDAM）也會留下3公尺寬的彈坑。

國際特赦組織曾於2009年調查以色列在加薩戰爭中使用武器，作為小組成員之一的英國專家Chris Cobb-Smith表示，彈坑大小讓他排除了重型空投炸彈的可能性，不像是他過去多次看到的炸彈類型，更像是火箭彈的特徵，且現場留有火箭剩餘燃料或推進劑的燃燒痕跡，爆炸火勢也與火砲不一致，但無法完全排除可能性。

爆炸現場證據不足

至於起火車輛，一名在執法部門工作的匿名爆裂物專家表示，很有可能是彈片點燃了汽車裡的燃料與可燃液體，造成爆炸的巨大火球，但彈坑與現場破壞情況與一般的砲擊地點不一致。

聯合國戰爭罪調查員Marc Garlasco曾參與過3次在加薩的戰爭分析，他認為加薩醫院現場有證據不足的問題。他說，調查時要做的第一件事是辨別與定位武器的各個零件，「因為透過武器就能知道是誰幹的，怎麼辦到的。但我從來沒見過如此缺乏武器物證的現場。事發後永遠都會有炸彈的碎片。」

CNN在爆炸隔天拍到的畫面顯示，大量人群穿越現場，在戰爭的混亂與恐慌中，證據遺失或被竄改的風險很高。曾進入加薩調查以軍武器使用情況的Chris Cobb-Smith也說，當地當局（哈瑪斯）沒有讓他自由進入爆炸醫院的區域，也對於他試圖朝著「哈瑪斯認為明顯錯誤」的方向調查感到不滿。

►哈瑪斯誇大？美情報估加薩醫院「100到300死」　兇手不是以色列

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