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加薩開免費醫院　英國醫一家遇空襲「痛失35親人」！最小僅3歲

▲▼ 巴勒斯坦民眾把命喪以色列空襲的孩童遺體送至加薩市主要醫療機構阿爾希法醫院（Al-Shifa hospital）。（圖／路透）

▲ 加薩地區巴勒斯坦平民遭以色列空襲炸死。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名醫師16年前在加薩開設醫院，免費為受創傷所苦的兒童及家庭提供治療，但受以色列空襲影響，不僅醫院被毀，在難民營的家也被轟炸，失去35名親人，其中年紀最小的僅有3歲。

https://www.mirror.co.uk/news/world-news/devastated-british-doctor-loses-35-31248346 EXCLUSIVE: Devastated British...

Shamim Moledina 發佈於 2023年10月21日 星期六

根據《鏡報》，49歲臨床心理學家穆罕默德（Mohamed Altawil）來自英格蘭哈特菲爾德（Hatfield），2007年在加薩開設一家創傷中心，和家人住在努斯萊特難民營（Nuseirat Camp）一棟塔樓，但15日遭以色列軍方攻擊，造成當地約100人死亡，其中35人是他和妻子尼斯林（Nisreen Altawil）的親戚，包括阿姨、叔叔和表親，還有年僅3歲的孩童。

穆罕默德回憶，「妻子的姊姊告訴她發生什麼事後，她邊哭邊尖叫著走下樓，我才知道他們都死了。她告訴我，『他們把全家人都殺了。』於是我聯絡家人，發現約有30名親戚過世。且因缺乏機具，仍有15具遺體埋在廢墟中。我太震驚了，妻子受到很大的創傷，幾乎無法談論這件事。」

他65歲的堂哥阿貝德-阿茲（Abed-Aziz Altawil）也在空襲中喪生，穆罕默德2004年搬到英國以前，他們都在加薩從事教職，堂哥教英語，他則是教阿拉伯語，兩人感情很好。

穆罕默德17歲的姪子阿卜杜拉（Abedallah Altawil）8日才在難民營死於以軍轟炸，隔天就輪到穆罕默德的創傷中心遭襲，「一枚炸彈掉落我附近一棟建築，創傷中心屋頂被毀。我發現時哭了出來，這令人心碎。我一步步建立起這個中心，感覺就像失去我的孩子。」

穆罕默德憂心，以軍空襲會對加薩兒童造成陰影，「孩子們晚上睡不著，在恐懼中顫抖，覺得自己很快就會死。對這些孩子說，這將是最深刻的創傷，會產生龐大影響。對他們來說，沒有任何地方是安全的，他們甚至無法離開，只能等死，這太可怕了。」

他向英國首相蘇納克喊話，希望英國出手干預，保護像他和家人一樣的加薩平民，「我的家人不是激進份子，也不是哈瑪斯。他們和我一樣都是平民，我們不是野生動物，不是昆蟲，我們是需要正義的人類」，認為蘇納克應該呼籲立即停火，允許重要物資及機具進入加薩。

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