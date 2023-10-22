加薩開免費醫院　英國醫一家遇空襲「痛失35親人」！最小僅3歲

▲ 加薩地區巴勒斯坦平民遭以色列空襲炸死。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名醫師16年前在加薩開設醫院，免費為受創傷所苦的兒童及家庭提供治療，但受以色列空襲影響，不僅醫院被毀，在難民營的家也被轟炸，失去35名親人，其中年紀最小的僅有3歲。

https://www.mirror.co.uk/news/world-news/devastated-british-doctor-loses-35-31248346 EXCLUSIVE: Devastated British... 由 Shamim Moledina 發佈於 2023年10月21日 星期六

根據《鏡報》，49歲臨床心理學家穆罕默德（Mohamed Altawil）來自英格蘭哈特菲爾德（Hatfield），2007年在加薩開設一家創傷中心，和家人住在努斯萊特難民營（Nuseirat Camp）一棟塔樓，但15日遭以色列軍方攻擊，造成當地約100人死亡，其中35人是他和妻子尼斯林（Nisreen Altawil）的親戚，包括阿姨、叔叔和表親，還有年僅3歲的孩童。

穆罕默德回憶，「妻子的姊姊告訴她發生什麼事後，她邊哭邊尖叫著走下樓，我才知道他們都死了。她告訴我，『他們把全家人都殺了。』於是我聯絡家人，發現約有30名親戚過世。且因缺乏機具，仍有15具遺體埋在廢墟中。我太震驚了，妻子受到很大的創傷，幾乎無法談論這件事。」

他65歲的堂哥阿貝德-阿茲（Abed-Aziz Altawil）也在空襲中喪生，穆罕默德2004年搬到英國以前，他們都在加薩從事教職，堂哥教英語，他則是教阿拉伯語，兩人感情很好。

穆罕默德17歲的姪子阿卜杜拉（Abedallah Altawil）8日才在難民營死於以軍轟炸，隔天就輪到穆罕默德的創傷中心遭襲，「一枚炸彈掉落我附近一棟建築，創傷中心屋頂被毀。我發現時哭了出來，這令人心碎。我一步步建立起這個中心，感覺就像失去我的孩子。」

穆罕默德憂心，以軍空襲會對加薩兒童造成陰影，「孩子們晚上睡不著，在恐懼中顫抖，覺得自己很快就會死。對這些孩子說，這將是最深刻的創傷，會產生龐大影響。對他們來說，沒有任何地方是安全的，他們甚至無法離開，只能等死，這太可怕了。」

他向英國首相蘇納克喊話，希望英國出手干預，保護像他和家人一樣的加薩平民，「我的家人不是激進份子，也不是哈瑪斯。他們和我一樣都是平民，我們不是野生動物，不是昆蟲，我們是需要正義的人類」，認為蘇納克應該呼籲立即停火，允許重要物資及機具進入加薩。