不只航母！美軍加強中東軍事存在　增派薩德愛國者系統

▲圖為美國國防部。（示意圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）21日表示，將採取進一步措施加強國防部在中東地區的軍事存在，部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反飛彈系統）與額外的愛國者防空飛彈系統營，加強防空能力保護美軍，並針對更多兵力下達準備部署命令。

綜合路透、CNN等報導，奧斯汀透過聲明稿稱，在與總統拜登針對伊朗及其代理勢力在中東地區的情勢升級進行詳細討論之後，「今天我指示一系列額外措施，進一步加強國防部在當地的軍事存在」，強化區域威懾，增加對該地區美軍的保護，協助以色列防禦。

奧斯汀透露，首先會把航空母艦艾森豪號（USS Dwight D. Eisenhower）戰鬥群調往中央司令部責任區，這將進一步加強美國軍事存在，強化美國應對一系列突發事件的能力。除此之外，他還向該區域部署薩德反飛彈系統，並增派愛國者營，加強對美軍的保護；薩德與愛國者系統均為防空系統，可擊落短程、中程、遠程飛彈。

奧斯汀也稱，已針對更多兵力下達準備部署（prepare to deploy）命令；但他並未透露增援部隊具體人數。他也說，將持續評估美國在該地區軍事存在需求，考慮在必要時部署其他能力。

美國此次最新宣布的措施是對美軍部隊在中東地區遇襲的回應，隨著以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯戰爭期間的區域緊張情勢加劇，華府對伊朗支持的多個組織團體活動保持高度警惕。美國近期向中東派遣大量海軍軍力，包括2艘航空母艦及其支援艦與2000名兵力。

▼美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。（圖／路透）