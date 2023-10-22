德國前總理揭美干擾俄烏和談　「一切都是華府決定」

▲德國前總理施若德。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

德國前總理施若德（Gerhard Schroeder）與俄羅斯總統關係密切，他接受《柏林報》採訪時表示，就在俄羅斯2022年剛開始全面入侵烏克蘭之時，曾受到烏克蘭邀請居中斡旋，但烏克蘭在和談期間並不同意和平收場，「因為他們（指的是烏克蘭）不被允許這樣做，他們必須要先和美國人協調他們討論的所有一切」。

綜合烏克蘭真理報、俄羅斯衛星通訊社報導，在俄烏戰爭2022年2月下旬開打之後，和平談判3月就在土耳其伊斯坦堡登場。施若德透露當時正在討論的「和平計畫」有5大點，分別是烏克蘭不加入北約、烏方採用兩種官方語言、烏東頓巴斯地區自治、烏克蘭安全保證以及針對克里米亞地位的談判。

施若德表示，當時烏克蘭並不同意和平收場，背後原因是不被允許這樣做，因為烏克蘭「必須要先和美國人協調他們討論的所有一切」。

施若德接著說，他當時已經與烏克蘭的烏梅洛夫（Rustem Umierov）、普丁談過，但並未具體說明何時、何地或以何種角色進行談判。他稱，最終什麼也沒發生，「我的印象是什麼都不會發生，因為其他一切都是華府決定的……結果就是俄羅斯和中國更加緊密，這不是西方希望看到的。」

施若德認為，俄羅斯不論由誰掌權都深深相信，西方希望透過北約進一步擴張進入後蘇聯地區，「這當中的關鍵字是喬治亞和烏克蘭，俄羅斯領導者不會允許這種情況發生，此種危險分析可能過於情緒化，但對俄方來說卻是真實的，西方必須明白這一點，並做出相應妥協，否則和平將會難以實現。」