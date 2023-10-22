以色列警告公民「立即離開埃及約旦」　中東緊張情勢升溫

▲約旦首都安曼民眾10月18日參加親巴勒斯坦示威活動。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以巴戰火引發中東情勢緊張，以色列政府21日發布旅遊警示，呼籲公民盡快離開埃及與約旦，同時避免前往摩洛哥，理由是擔憂以色列遊客會成為目標。

綜合以色列時報、法新社報導，以色列總理辦公室的國家安全委員會及外交部宣布，已把埃及（包括西奈半島）與約旦的警示提升至第4級，呼籲所有以色列人盡快離開，至於摩洛哥威脅警示則調高至第3級，避免不必要旅行，「基於目前正進行的戰爭，我們在過去這幾天，看到世界多國反對以色列的抗議活動明顯增加，特別是中東地區的阿拉伯國家」。

這次宣布內容還建議以色列人避免在所有中東或阿拉伯國家停留，包括土耳其、埃及（包括西奈半島）、約旦、阿拉伯聯合大公國、巴林與摩洛哥，同時避免前往馬來西亞、孟加拉、印尼、馬爾地夫等國。

就在10月8日這天，以色列兩名遊客在埃及被一名警察殺害，在此之際，世界各地出現親巴勒斯坦示威活動。此前，以色列已呼籲在土耳其的以色列公民盡快離開，召回駐土耳其外交官，安排撤離航班前往土耳其撤離以色列人。

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯的戰火已爆發兩周，依據BBC整理數據，以色列有1400多人喪命，巴勒斯坦官員則稱加薩超過4000人死亡。

▼支持巴勒斯坦示威者10月20日在美國駐印尼雅加達大使館外焚燒以色列國旗。（圖／達志影像／美聯社）