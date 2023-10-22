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以軍喊炸加薩北部　警告平民「向南逃」卻空襲南部奪11命！

▲▼ 加薩南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）遭以色列空襲。（圖／路透）

▲ 加薩南部城市汗尤尼斯遭以色列空襲。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列軍方為報復哈瑪斯突襲，對加薩地區連番轟炸，21日才警告居民向南撤離，幾小時後卻向南部城鎮發動空襲，令平民無處可逃，據稱至少造成11人喪命。

《路透》據巴勒斯坦媒體報導，以軍22日空襲加薩南部城市汗尤尼斯（Khan Younis），造成至少11名巴國人喪命，同時正持續轟炸南部城鎮拉法（Rafah）。

以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）21日才預告，將加強轟炸加薩北部，警告居民向南撤離，「為了你們的自身安全，請向南移動，我們將繼續攻擊加薩市地區」，幾小時後就發動夜間空襲。

哈瑪斯7日越境突襲以色列南部，造成1400人死亡，其中多數為平民。以軍隨後全面封鎖加薩展開報復，據加薩衛生部21日統計，空襲已造成至少4385名巴勒斯坦人死亡，包括數百名兒童，還有逾100萬人流離失所。

▲▼載著加薩救援物資的卡車抵達埃及拉法過境點巴勒斯坦一側。（圖／路透）

▲ 載著加薩救援物資的卡車抵達拉法過境點巴勒斯坦一側。（圖／路透）

加薩被圍困13天後，首支人道主義救援車隊21日得以通過拉法關卡進入。根據聯合國機構，由20輛卡車組成的車隊載有救援物資，將由巴勒斯坦紅新月會接收，但數量僅有衝突爆發前加薩日均進口量的4%左右。

力挺以色列的美國總統拜登對於物資送進加薩表示樂見，稱美方將致力確保更多救援經埃及進入。美國21日也提出一項主張以色列有權自衛的聯合國安全理事會決議草案，內容也要求伊朗，停止向威脅地區和平與安全的民兵及恐怖組織出口武器。

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