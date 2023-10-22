哈瑪斯戰地指揮官「在家中被炸死」　以色列精準空襲！妻女也喪命

▲以色列軍隊對加薩走廊實施空襲。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日突襲殺害以色列平民後，以色列展開報復，頻頻空襲。與哈瑪斯關係密切的媒體指出，哈瑪斯戰地指揮官之一的辛迪（Talal Al Hindi）在加薩中部的家中遭遇空襲死亡，他的妻子與女兒也一同喪命。

▲哈瑪斯卡桑旅戰地指揮官辛迪（Talal Al Hindi）在家中遭遇以色列空襲身亡。（圖／翻攝自社群平台X）

根據華爾街日報報導，與哈瑪斯有關的薩法通訊社（Safa News Agency）指出，卡桑旅（al-Qassam Brigades）的戰地指揮官辛迪與其妻子和家人，都在以色列發動的一場空襲中喪命。

報導指出，卡桑旅是哈瑪斯的軍事分支，且正是這個武裝組織領導了10月7日針對以色列的突襲行動，造成1400多名以色列人死亡。

據半島電視台表示，以色列針對辛迪在加薩走廊中部的住處進行空襲，因此他是在家中死亡的，妻子法德瓦（Fadwa）、女兒伊斯拉（Isra）以及姪女巴拉（Bara）也一起遇害。目擊者稱襲擊發生後，仍有數十人被埋在房屋殘骸下。

▲辛迪據報是與妻女一同喪命。（圖／翻攝自社群平台X）

太陽報則指出，在辛迪死訊被報導的前幾天，同為哈瑪斯指揮官的梅森（Jehad Mheisen）也因為在加沙市的住處遭以色列空襲，與家人一起被炸死。以色列時報指出，以色列國防軍已經批准「擴大戰鬥計畫」，很快將展開先前宣稱的地面進攻。