德正妹遭扒光遊街！生前最後通話曝　崩潰喊：哈瑪斯來了快跑

▲夏妮參加音樂節，卻疑似遭哈瑪斯武裝分子綁架殺害。（圖／IG／shanukkk）

記者王佩翊／編譯

30歲德國籍以色列裔女刺青師夏妮（Shani Louk）7日凌晨在戶外音樂節現場遭哈瑪斯恐怖分子綁架，事後網路更瘋傳一支疑似是夏妮遭殺害後、屍體被扒光「全裸遊街」的可怕影片。如今她的最後通話內容曝光，夏妮直到失蹤的最後一刻都還在打電話警告朋友稱，「快跑！哈瑪斯來了！」要友人盡快逃生。

根據《太陽報》報導，哈瑪斯7日穿越以色列與加薩邊境，殺害上百名以色列人，並綁架200多名人質。其中一個舉辦於以色列南部的戶外音樂節更淪為哈瑪斯恐怖分子的屠殺場地，現場有260多名觀眾遭殘忍殺害。

▲疑似為夏妮的遺體被哈瑪斯扒光遊街。（圖／X）



哈瑪斯在數個小時後隨即公布了一支影片，只見影片內有一名全身被扒光只剩內褲的女子躺在武裝分子的卡車後車斗，一動也不動，而武裝分子則不斷強調，她是「以色列士兵」。根據所拍攝到的死者小腿特殊刺青，被害者表妹悲痛證實，影片中的女子的確就是30歲刺青師夏妮。據悉，夏妮的男友也同樣被哈瑪斯擄走，至今生死未卜。

雖然影片中女屍的刺青與夏妮明顯相符，但是夏妮的母親仍不願放棄最後希望，依舊深信女兒還活著，並努力尋求各界協助。而在調查過程中，她也找到了女兒的通聯記錄與最後通話內容。

在哈瑪斯在音樂節屠殺260多人之前，夏妮拿起手機瘋狂地打電話給朋友，並在電話中大喊，「快跑！哈瑪斯來了！坐在後座的一個朋友在我們面前被殺了！」直到最後一刻仍不斷警告朋友。

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