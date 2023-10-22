以色列想「先發制人」偷襲真主黨　拜登急勸退！避免衝突擴大

▲美國總統拜登訪問以色列，與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日從加薩北部穿越邊境突襲以色列南部，而同樣由伊朗支持的黎巴嫩真主黨也在不久後襲擊以色列北部定居點，企圖雙面夾擊。為此，以國鷹派呼籲當局立即採取行動，要求先發制人，對真主黨發動攻擊。不過已經遭到美國總統拜登勸退，以避免區域衝突擴大，而英國首相蘇納克也就此議題繼續說服以色列。

根據《衛報》報導，哈瑪斯突襲以色列後，以軍對加薩地區實施多波反擊與空襲，與此同時，由哈瑪斯背後最大金主伊朗資助成立的黎巴嫩真主黨（什葉派伊斯蘭政治和軍事組織，現為黎巴嫩主要反對黨）便開始對以色列北部定居點開火，導致以色列人民必須從北部邊境撤離。

▲▼以色列在北部邊境與黎巴嫩真主黨爆發多起越境衝突。（圖／路透、達志影像／美聯社）

真主黨發動大規模的進攻導致以色列當局持續面臨來自安全機構鷹派人士的施壓，要求其對黎巴嫩真主黨發動先發制人的攻擊。事實上，自從以巴衝突爆發後，以色列軍隊與坦克已部署在邊境，隨時準備好發動進攻。

以色列一名高級安全官員表示，「我們希望把重點放在加薩地區，並在那裡完成我們的任務。但另一方面，我們的確從北部的以色列人那裡得到很大的壓力。北部居民說，他們無法生活在北部邊境，因為真主黨離他們不到100公尺，隨時可能在幾分鐘之內跨越邊境，屠殺我們的人民。」

▲大量以色列部隊已在加薩邊境集結。（圖／達志影像／美聯社）



根據《紐約時報》報導，美國總統拜登18日閃電出訪以色列特拉維夫市，並親自會見以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。為了避免以巴之間的區域衝突擴大升級，拜登與幾天前率先赴以的美國國防高官，都敦促納坦雅胡不要冒險對真主黨發動攻擊，使得納坦雅胡冷靜下來，逐漸放棄這個念頭。

英國首相蘇納克同樣也出訪了以色列並會晤納坦雅胡。他說，「與我交談的每個人都認為，我們需要盡一切可能阻止以巴地區的衝突蔓延。」

以色列一名安全高級官員指出，目前大量以軍集結在加薩邊境，隨時準備發動地面進攻，現在的策略是避免兩線作戰，但是這最終仍取決於真主黨的作為。目前以色列仍會持續封鎖且遏制北部地區的威脅，而非主動將局勢升級或是走向全面戰爭，不過這並不表示以色列沒有能力這麼做。

►以色列擊殺6名真主黨成員 美國籲避免南北開戰：勿攻擊黎巴嫩

►以色列飛彈炸清真寺！ 約旦河西岸2死多人受傷

►以色列認了轟炸清真寺 內部疑有「地道入口」通往哈瑪斯指揮中心