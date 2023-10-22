以色列認了轟炸清真寺　內部疑有「地道入口」通往哈瑪斯指揮中心

▲以色列軍方22日證實空襲了約旦河西岸哲寧（Jenin）的安薩爾清真寺。（圖／翻攝自以色列國防軍X社群帳號）

記者張寧倢／編譯

以色列戰機22日空襲約旦河西岸哲寧（Jenin），造成2名巴勒斯坦人死亡，多人受傷，社群平台流傳多段當地清真寺遭炸毀的影片。以色列國防軍（IDF）發文證實對哲寧進行空襲，目標是被用於哈瑪斯指揮中心的安薩爾清真寺（Al-Ansar Mosque）。

▲以色列軍方發布搜索清真寺內部的影片。（圖／翻攝自以色列國防軍X社群帳號）

根據BBC報導，IDF於當地22日凌晨在X上以希伯來文發文證實，派遣一架軍機襲擊位於約旦河西岸哲寧的一條「地下恐怖份子路線」，並附上以色列軍人進入清真寺內部搜索的影片。影片中可見，以軍發現疑似地下隧道的入口，以及不明氣瓶和戰術背心。

▲以軍在清真寺內找到氣瓶與戰術背心。（圖／翻攝自以色列國防軍X社群帳號）

隨後IDF的英文版帳號則表示，軍方與和以色列安全局對哲寧安薩爾清真寺內部的哈瑪斯（Hamas）與伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）恐怖份子進行了空襲。IDF表示，近期情報顯示，這座清真寺自今年7月以來持續被用作指揮中心，以策劃和執行針對平民的恐怖攻擊。

▲以軍宣稱，恐怖組織利用清真寺內部的地下指揮中心策劃攻擊。（圖／翻攝自以色列國防軍X社群帳號）

IDF發言人康里庫斯（Jonathan Conricus）中校向CNN表示，這次襲擊目的在於阻止「迫在眉睫的恐怖攻擊」，因為新的情報表明，哈瑪斯與伊斯蘭聖戰組織的聯合武裝小隊即將發動襲擊，並正在清真寺內部的地下指揮中心做準備。