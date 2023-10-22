哈瑪斯屍體搜出血洗手冊！　要求砍人瞄準3部位：瞬間致死省時間

▲哈瑪斯在「機密血洗手冊」中，告知武裝分子持刀殺人時應該瞄準哪些致命部位。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

根據《華盛頓郵報》取得的一份從哈瑪斯恐怖分子屍體上找到的「教戰手冊」，哈瑪斯早已為近距離殺戮戰做好準備，除了在手冊中詳細說明武器的操作方式，還指出以色列的軍備弱點，最殘忍的是，明確點出3個能夠瞬間致人於死的部位，要恐怖分子在持刀殺人時「刀刀致命」，以節省時間。

報導指出，這份教戰手冊是從一名哈瑪斯武裝分子的屍體上挖出，初步判斷是為哈瑪斯精銳部隊「伊宰•丁•卡桑烈士旅」（Izz ad-Din al-Qassam Brigades）所準備的教戰手冊。該旅包含反裝甲部隊、工程兵、狙擊手、步兵、地道專家以及突擊部隊。

▲以色列屯墾區遭哈瑪斯武裝分子襲擊。（圖／路透）



在手冊的第一頁寫道，「這是一份機密軍事文件，必須保存在安全的地方，除非有上級命令，否則禁止帶著這份手冊移動。」而手冊的封底則是巴勒斯坦伊斯蘭教遜尼派學者與神學家、同時也是恐怖分子賓拉登的精神導師「阿卜杜拉•優素福•阿扎姆」（Abdullah Azzam），阿札姆也被稱為「全球聖戰之父」。

以色列軍事情報機構巴勒斯坦部門的前負責人米爾什泰因（Michael Milshtein）直言，「如果這是他們的靈感來源、他們正在看的人以及象徵，那麼我們就更能理解他們在10月7日攻擊行動的背後意義。」

▲以色列南部集體農莊貝里（Be`eri）一名以色列士兵站在哈瑪斯武裝分子的遺體旁。（圖／達志影像／美聯社）

以色列總理辦公室已經為《華盛頓郵報》核實了這份長達17頁的機密手冊。手冊中詳盡地描述如何操作攜帶的武器，還點出了以色列坦克與裝甲車的弱點，並說明如何使用「北韓F-7火箭推進手榴彈」，不過平壤當局堅決否認向哈瑪斯提供這款手榴彈。

除此之外，手冊也寫到最致命的攻擊部位，包含鎖骨頸部、脊椎以及腋下，讓哈瑪斯武裝分子在用刀殺人時，能夠刀刀斃命，節省時間。

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