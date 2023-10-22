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美國「猶太教堂主席」陳屍家門口！全身刀傷倒臥血泊　行兇動機不明

▲▼艾薩克艾格猶太教堂（Isaac Agree Downtown Synagogue）董事會主席沃爾（Samantha Woll）。（圖／翻攝自IG／amanda_giese）

▲艾薩克艾格猶太教堂董事會主席沃爾（Samantha Woll）。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

以巴衝突爆發後，全球各國反對穆斯林或猶太的聲浪也不斷延燒，也引發不少暴力事件。美國密西根州一名猶太教堂主席21日被人發現死在家門外，且身上有多處刀傷倒臥血泊中。當地警方表示，目前尚未釐清兇手作案動機，仍在進行詳細調查。

根據CNN報導，密西根州底特律市中心「艾薩克艾格猶太教堂」（Isaac Agree Downtown Synagogue）董事會主席沃爾（Samantha Woll）被人發現死在自家住宅外，且身上有多處刀傷倒臥血泊中。

底特律警方聲明指出，他們21日上午接獲通報稱，有一人躺在地上沒有反應，趕到現場後發現一條長長的血跡指向沃爾的住家。警方表示，沃爾應是在家中遭殺害，她的屍體上有多處刀傷，應是當場身亡，此案已交由重案組進行後續調查，目前尚未釐清作案動機。

現年40歲的沃爾過去曾和民主黨眾議員史羅金（Elissa Slotkin）有工作往來，也曾參與密西根州總檢察長內塞爾（Dana Nessel）的競選連任工作，在當地頗有影響力。史羅金和內塞爾也在社群網站上發文表達哀悼之意。

美國聯邦調查局（FBI）指出，底特律的FBI正在協助警方進行調查，密西根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）也指示州警協助當地執法人員進行調查。

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