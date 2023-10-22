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以色列飛彈炸清真寺！　約旦河西岸2死多人受傷

記者張靖榕／綜合外電報導

以色列戰機22日空襲約旦河西岸哲寧（Jenin）難民營，造成2名巴勒斯坦人死亡，以及多人受傷。據指出，遭炸的是在難民營內一處清真寺附近。

以軍對約旦河西岸哲寧發動空襲，社群平台流傳多段當地一處清真寺遭炸毀的影片，路透社報導，目前已知2名巴勒斯坦人死亡。

▲巴勒斯坦哲寧清真寺附近遭炸。（圖／翻攝推特「@sentdefender」）

▲巴勒斯坦哲寧一處清真寺附近遭炸。（圖／翻攝推特「@sentdefender」）

以色列本月7日遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯襲擊，造成至少1400人死亡後，對巴勒斯坦的飛地、哈瑪斯大本營展開一連串反擊。巴勒斯坦官方表示，在約旦河西岸的暴力事件也更加頻發，目前在約旦河西岸至少有84名巴勒斯坦人遭到以軍攻擊死亡。

巴勒斯坦紅新月會救護車服務中心指出，該起空襲擊中「al-Ansar」清真寺附近，而哲寧難民營是巴勒斯坦武裝組織的重地，在近期以巴衝突爆發前，哲寧今年稍早一直是以軍軍事行動的主要目標。

以軍19日表示，他們在中部圖勒凱爾姆省（Tulkarm）的一處難民營執行空襲。巴勒斯坦方面表示，至少造成12人死亡。這次以軍本周內第二度空襲約旦河西岸，以軍對此尚未公開發表回應。

約旦河西岸局勢相當複雜，該處長期處於以色列占領之下，土地被分隔成許多「飛遞」，部分由巴勒斯坦自治政府管理，以色列民政管理局則管理，猶太和撒馬利亞地區，以及一個包含230個以色列定居點。

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