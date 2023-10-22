以色列擊殺6名真主黨成員　美國籲避免南北開戰：勿攻擊黎巴嫩

▲以色列與黎巴嫩真主黨爆發多起越境衝突。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列證實，軍方21日對黎巴嫩境內的真主黨發動襲擊，有1名以色列士兵被反坦克導彈擊中；真主黨也指出，在雙方越境的衝突中，有6名真主黨成員死亡。在以色列和巴勒斯坦爆發衝突、加薩走廊陷入人道主義危機後，美國總統拜登反對以色列向黎巴嫩發動攻擊，應避免南北兩線開戰。

根據CNN、路透社報導，以色列軍方指出，該國軍機21日針對黎巴嫩境內的真主黨目標發動攻擊，但未具體說明對方傷亡人數，僅表示有1名以色列士兵在北部屯墾區巴拉姆鎮（Bar'am）被反坦克導彈擊中，傷勢嚴重，還有另外2人輕傷。

▲以色列與黎巴嫩真主黨爆發多起越境衝突，而美國並不希望以色列的南北部同時開戰。（圖／路透）



黎巴嫩真主黨則稱，以嫩雙方21日在多地發生越境衝突，有1名真主黨成員在黎巴嫩胡拉鎮（Hula）遭以色列攻擊死亡，另外有5名成員在對以色列軍事基地發動攻擊時死亡。以色列軍方表示，真主黨試圖攻擊北部邊境小鎮什洛米（Shlomi）時，以軍進行了反擊。

自從以色列7日對加薩發動大規模襲擊後，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）一再攻擊以色列北部的定居點，以色列國防部20日更發出聲明，下令北部城鎮基耶施摩納（Kiryat Shmona）居民全數撤離。

不過，美國並不希望以色列的南北部同時開戰，根據《紐約時報》報導，美國總統拜登訪問以色列時，敦促以色列領導人不要冒險主動對真主黨發動攻擊；美國中央情報局（CIA）也評估，若以色列南北同時爆發衝突，那麼以軍將陷入困境，美國和支持真主黨的伊朗也會被牽扯其中。

以色列匿名安全官員則透露，以方目前的政策確實是避免兩線作戰，但一切取決於真主黨的行動，「現在的目的是封鎖和遏止北部地區，而不是讓衝突升級，也不是走向全面戰爭。」

匿名官員強調，「我們有能力（還擊），我們選擇睜隻眼、閉隻眼，我們知道他們試圖把我們拖入對抗之中，讓我們犯下錯誤，我們正在盡最大的努力部落入這個陷阱。」