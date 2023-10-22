巴貝特風暴重創歐洲北部！至少3人死亡　丹麥水位創新高

▲丹麥港口船隻遭遇風暴沉沒。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

巴貝特風暴（Storm Babet）20日襲擊歐洲北部，包含英國、愛爾蘭在內共有3人死亡，多處房屋遭洪水淹沒，另外德國北部有一名婦女遭吹倒的樹木砸死，丹麥南部的水位也創下百年紀錄。

根據《法新社》報導，巴貝特風暴襲擊歐洲北部，對英國、蘇格蘭造成嚴重破壞，至少3人因此喪生。蘇格蘭安格斯郡（Angus）有2人死亡，蘇格蘭首席大臣尤沙夫（Humza Yousaf）要求民眾保持警惕，因為氣象機構已針對該郡和亞伯丁郡（Aberdeenshire）部分地區發布紅色惡劣天氣警報。

▲▼蘇格蘭城鎮遭洪水淹沒，救難人員協助民眾撤離。（圖／路透）



英國環境署發布3次嚴重洪水預警，洪水可能對英格蘭中部德比市德文特河（River Derwent）周邊地區構成生命威脅。此外，倫敦國王十字車站21日下午被迫關閉，且受到風暴影響，倫敦與英格蘭東北部與蘇格蘭之間的倫敦東北鐵路（LNER）依舊中斷。

除了英國之外，德國北部21日晚間也受到風暴影響，有棵樹木被吹倒後砸向一輛車，導致在車上的一名婦女死亡。德國北部什列斯威-荷斯坦邦（Schleswig-Holstein）的緊急服務部門指出，波羅的海沿岸地區也遭受強風和大雨襲擊，引發洪水，約有2000人被迫撤離。

▲▼蘇格蘭岸邊颳起大浪，漁民奮力將船綁緊。（圖／路透）



巴貝特風暴從斯堪地那維亞半島（Scandinavia Peninsula）登陸後，北歐各國也出現嚴重災情。丹麥氣象局表示，南部多個城鎮的水位超過正常高度的兩倍，而這種水位百年才會出現一次，這也導致洪水淹沒數個城鎮，同時也發生停電的狀況。

挪威南部21日上午受到強風影響，許多建築物的屋頂被吹翻，樹木和電線桿也被吹垮，有多達2萬戶居民停電，但目前情況正在好轉。