美國、以色列缺席和平峰會！　巴勒斯坦主席：我們不會離開家園

▲巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

各國領袖、外交代表21日聚集在埃及開羅舉行和平峰會，巴勒斯坦自治政府主席堅定表示，巴勒斯坦人不會離開，「我們會繼續生活在我們的土地上。」不過，由於美國、以色列等代表缺席峰會，因此無法就停火達成協議，會後也未宣布任何聯合聲明。

▲各國領袖、外交代表21日聚集在埃及開羅舉行和平峰會。（圖／路透）



根據CNN、路透社報導，由埃及召集並主持的和平峰會21日在開羅舉行，埃及當局表示，希望與會者能呼籲和平，並解決巴勒斯坦數十年來尋求建國的問題。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）表示，巴勒斯坦人不會流離失所，也不會離開自己的家園。

阿巴斯對所有試圖把巴勒斯坦人趕出耶路撒冷或約旦河西岸（West Bank）的人發出警告，「我們不會接受流離失所，無論面對何種挑戰，我們都將堅定地堅守在我們的土地上，女士們、先生們，我們不會離開，我們不會離開，我們不會離開，我們將留在我們的土地上。」

本次會議的目的是討論如何防止更大範圍的地區戰爭，但各國外交代表也明白，達成停火協議的困難點在於是否提及哈瑪斯的襲擊，還有以色列的自衛權。阿拉伯國家擔心，這次以色列的進攻可能迫使加薩走廊居民永遠離開家園，甚至進入鄰國。

由於美國、以色列等國缺席這次峰會，此無法達成停火協議。此外，雖然阿拉伯和穆斯林國家呼籲以色列停止進攻，但大部分西方國家表達了更為溫和的目標，例如說向加薩平民提供人道主義援助，因此與會的各國領導人和外交部長並未就任何一項聯合聲明達成共識。