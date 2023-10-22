牢記1400人死亡景象　以色列高官：我們將進入加薩

The Chief of General Staff for the Israeli Defense Force, Lieutenant General Herzi Halevi met with Commanders of Golani Brigade today in Southern Lebanon near the Border with the Gaza Strip where he stated, “We will soon enter the Gaza Strip. We will embark on an Operational and… pic.twitter.com/ItguR0tKjk — OSINTdefender (@sentdefender) October 21, 2023

記者張靖榕／綜合外電報導

以色列7日遭到哈瑪斯大規模火箭彈轟炸後，對巴勒斯坦地區的攻擊愈發猛烈，邊境更集結了數萬名士兵與大量坦克。國防軍參謀長哈列維（Herzi Halevi）21日告知以軍眾指揮官，「我們將會進入加薩走廊」。





▲以色列國防軍參謀長哈列維經常到第一線向士兵喊話打氣。（圖／翻攝推特）

CNN報導，哈列維表示，「我們將會進入加薩走廊。我們會啟動一項摧毀哈瑪斯活動與設施的行動與專業任務。」

哈列維說，當以軍進入加薩時，他們會把10月7日哈瑪斯攻擊造成至少1400名以色列人死亡的畫面，牢牢記在腦海裡。

哈列維表示，加薩走廊情勢複雜而且相當擁擠，但以軍已經在做準備，他喊話，「所有以軍具備的能力都將在這次行動中與你們同在。保持勇敢，要非常堅定，給你們的士兵信心。」