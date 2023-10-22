櫻花妹當街脫褲尿尿！　露出「整顆屁股蛋」路人看傻眼

▲日本一名女子當街脫褲尿尿，露出整顆屁股，完全不在意路人眼光。（圖／翻攝自X，下皆同）



記者張方瑀／綜合報導

人們喝醉後時常做出一些離譜行為，而日本有一名網友在網路上貼出一段監視器畫面表示，日前大半夜有一名疑似喝醉酒的女子，居然直接蹲在他家門口小便，甚至脫掉短褲和內褲露出整顆屁股蛋，就連旁邊剛好有人走過都不在意。

日本一名網友19日在社群網站X（前身為推特）貼出一段監視器畫面，指出當天半夜3時左右，有一名女子居然直接在他家門口小便。從曝光的畫面看到，這名穿著短褲、靴子的長髮女子走到一半，突然在原PO家門口蹲下來，過沒幾秒後，女子蹲下的位置就流出一大灘尿，女子蹲著近1分鐘後才站起身。

接著更離譜的是，女子起身沒3秒後，疑似突然想起自己小便時似乎沒脫褲子，所以就當街把短褲、內褲全脫了下來，露出整顆屁股蛋，而後方剛好有一名路人經過，她也毫不在意，路人也頻頻回頭看她，似乎對於她的行為感到相當疑惑。

原PO表示，在別人家門口穿著褲子尿尿，實在是太危險也太沒常識了，看她的樣子應該是喝醉了，「但即使喝醉了一般人也不會這樣做啊（大笑），幸好她把沾滿尿的褲子帶回家了。」

其他網友則回應，「別說有常識了，她看起來只是一個普通的醉漢」、「這個也喝太醉了吧」、「一個人半夜在外面喝成這樣其實很危險」。也有網友建議原PO報警，但原PO回應，他認為這只是一起偶然事件，如果報警的話警察應該也不會認真看待。