廉價葡萄酒進口害生意差　法國500名酒商西班牙邊境「怒倒光」

▲法國葡萄酒業近日陷入困境。（圖／達志／美聯社）



圖文／CTWANT

法國葡萄酒業近日陷入困境，其中包括越來越多人喜愛喝精釀啤酒外，葡萄酒市場需求也下滑，其中一個原因還包括廉價葡萄酒進口到法國，19日約有500名酒商在靠近西班牙邊境的小鎮砸破酒瓶、傾倒葡萄酒、氣泡酒等，以抗議廉價進口酒造成他們生產的酒類商品銷售困難，導致不公平競爭。

從網路上畫面可見，這些酒商在靠近西班牙邊境的小鎮勒布盧（Le Boulou）砸破酒瓶、傾倒葡萄酒、氣泡酒等，以抗議廉價進口酒造成他們生產的酒類商品銷售困難，導致不公平競爭。

根據《太陽報》報導，這些法國葡萄酒商們發起行動名為「法國南部葡萄酒產區和平」，抗議者還封鎖了高速公路收費站，阻止卡車通行，抗議者還攔截了載運西班牙酒的卡車，砸爛酒箱，這次行動目的是抗議進口的西班牙葡萄酒價格太低，讓法國酒商難以與其競爭，產品銷售困難。

▲法國酒商當街傾倒西班牙酒，抗議廉價進口酒造成他們生產的酒類商品銷售困難。（圖／翻攝自推特）



根據發起這場抗議行動的釀酒商聯合會主席魯瓦內（Frédéric Rouanet）表示，「我們要消除讓買家從其他地方得到廉價葡萄酒的可能性......我們要停止西班牙從進口葡萄酒」，根據報導，抗議原因主要是來自西班牙的進口葡萄酒價格有時只有法國本地葡萄酒的一半，在入門級別的酒中，西班牙葡萄酒每升售價不到1歐元，而法國南部的葡萄酒每升售價超過3歐元。

▲法國葡萄酒業之所以陷入困境，部份原因除了進口葡萄酒價格競爭，另一部分是越來越多人喜愛精釀啤酒，造成葡萄酒市場需求下滑。（圖／達志／美聯社）



法國葡萄酒業之所以陷入困境，部份原因除了進口葡萄酒價格競爭，另一部分是越來越多人喜愛精釀啤酒，造成葡萄酒市場需求下滑，除此之外，生產過剩和物價成本升高，也讓酒商難以經營。法國政府已打算花費2億歐元，約68.74億元台幣來銷毀過剩的葡萄酒，並協助酒商度過困境。

CTWANT提醒您：

飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康，請勿酒駕

未滿18歲者禁止飲酒

延伸閱讀

▸ 果農公開「蜜蘋果」真相 網：被攤商騙了一輩子

▸ 護校女學生遭綁架槍殺！ 26歲男友向父母自首後輕生

▸ 吵架嚇到回娘家…婆婆吼不准「把我家當旅館」 尪冷眼堅持離婚：妳犯了我家大忌